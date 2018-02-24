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Врач героически спас жизнь пациенту в Бишкеке
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Врач восемь часов сдавливал кровоточащую рану пациента в ожидании хирурга 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Киргизии хирург одной из больниц в течение восьми часов передавливал пробитую ножом вену пациента, ожидая приезда коллеги из отделения сосудистой хирургии в Бишкеке. Об этом в своем Facebook написал хирург Национального госпиталя при Минздраве республики Эльзар Токтоназаров.
По его словам, 21 февраля в Бакай-Атинскую территориальную больницу Таласской области в тяжелом состоянии поступил 30-летний мужчина с ножевым ранением грудной клетки, полученным в ходе пьяной драки.
«Открытым доступом в грудной клетке было локализовано проникающее ранение передней грудной стенки на уровне третьего межреберья справа с продольным ранением верхней полой вены длиной один сантиметр и обширным кровотечением», — написал Токтоназаров.
Также по линии санитарной авиации в Бишкек был направлен вызов сосудистому хирургу, который прибыл к пациенту лишь через восемь часов. В течение всего этого времени хирург местной больницы передавливал кровоточащую верхнюю полую вену пациента. Утром 22 февраля специалист из Бишкека провел ушивание продольной раны пострадавшего. Состояние пациента стабильное.
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