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Избитый украинский эксперт высказался об инциденте на НТВ
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Украинский эксперт прокомментировал свою драку с телеведущим Норкиным 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Страница Суворова в Facebook
Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.
Конфликт произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка.
"Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось", — заявил Суворов.
По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда немецкий депутат Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.
"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он.
Суворов принес извинения перед девушкой-редактором, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.
>> Последствия драки ведущего и украинского эксперта
"Это был очередной наговор на Украину, я защищал страну, он не был на стороне правды, у него не было моральных оснований на меня набрасываться", — сказал Суворов.
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