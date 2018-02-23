Избитый украинский эксперт высказался об инциденте на НТВ

Украинский эксперт прокомментировал свою драку с телеведущим Норкиным

Украинский политолог Дмитрий Суворов , подравшийся с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось", — заявил Суворов. Конфликт произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер , побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он. По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда немецкий депутат Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

Суворов принес извинения перед девушкой-редактором, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.

"Это был очередной наговор на Украину, я защищал страну, он не был на стороне правды, у него не было моральных оснований на меня набрасываться", — сказал Суворов.