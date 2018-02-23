Названы самые популярные подарки женщин к 23 февраля и зарплаты их мужчин

Расходы женщин в предпраздничные и праздничный дни 20-23 февраля выше на 45 процентов, чем в обычные дни. Больше всего склонны тратить женщины от 18 до 25, от 30 до 35 и от 50 до 55 лет. Чаще мужчинам к Дню защитника Отечества дарят одежду, ювелирные изделия, часы, товары для туризма, хобби и игры, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков «Сбербанка»

При этом выяснилось, что самые популярные развлечения у мужчин — кино, бильярд и боулинг. Меньше всего сильный пол тратит на медицинские услуги и красоту (два-три процента всех трат и около пяти тысяч рублей в год на человека).

Быстрее всего доход мужчин растет в возрасте от 25 до 35 лет. Самую высокую зарплату они получают от 40 до 45 лет — в среднем по стране 38 тысяч.

Больше всего зарабатывают мужчины в Чукотском автономном округе — в среднем 61 тысячу рублей, в Москве — 53 тысячи рублей, в Магаданской области — 50,3 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе — 44,9 тысячи рублей и в Камчатском крае — 44,6 тысячи рублей.