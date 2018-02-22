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Украинский эксперт рассказал об избиении в прямом эфире
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Украинский эксперт рассказал о драке в прямом эфире 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Кадр из программы НТВ «Место встречи»
Украинский эксперт программы «Место встречи» на НТВ Дмитрий Суворов прокомментировал свою драку в прямом эфире с ведущим передачи Андреем Норкиным.
>> Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире
Как заявил Суворов радиостанции «Говорит Москва», причиной драки стали обвинения немецкого депутата Андреаса Маурера в геноциде детей в поселке Зайцево.
«Это была неправда, я возмутился, после этого разгорелся конфликт, который закончился дракой», — сказал Суворов.
По словам Суворова, он даже не помнит, кто первый начал драку.
«Всё было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел. Меня били ногами по лицу, женская нога была — Елены Бойко», — рассказал украинец.
Эксперт пообещал не писать никаких жалоб после инцидента и назвал случившееся «мужским разговором, мужской дракой».
Как отмечает «Говорит Москва», оппонент Дмитрия Суворова Андрей Норкин комментировать драку отказывается.
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