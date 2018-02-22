Украинский эксперт рассказал об избиении в прямом эфире

Украинский эксперт рассказал о драке в прямом эфире

Украинский эксперт программы «Место встречи» на НТВ Дмитрий Суворов прокомментировал свою драку в прямом эфире с ведущим передачи Андреем Норкиным.

«Это была неправда, я возмутился, после этого разгорелся конфликт, который закончился дракой», — сказал Суворов.

По словам Суворова, он даже не помнит, кто первый начал драку.

«Всё было в каком-то вихре, в тумане. Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел. Меня били ногами по лицу, женская нога была — Елены Бойко», — рассказал украинец.

Эксперт пообещал не писать никаких жалоб после инцидента и назвал случившееся «мужским разговором, мужской дракой».

Как отмечает «Говорит Москва», оппонент Дмитрия Суворова Андрей Норкин комментировать драку отказывается.