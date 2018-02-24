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Люди гибнут, пытаясь найти клад хитрого миллионера
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Люди гибнут, пытаясь найти клад хитрого миллионера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: joemonster.org
Эксцентричный американский миллионер Форрест Фенн в середине 1990-х спрятал в горах огромного Йеллоустонского заповедника сундук с 10 миллионами долларов. Тысячи людей ст тех пор ищут сокровища 87-летнего мужчины. Четверо из них погибли. Последний — летом 2017 года, сообщает Kurl 8.
Бывший арт-дилер, коллекционер и ветеран Вьетнама Форест Фенн решил оставить яркий след в истории после того, как более четверти века назад у него диагностировали рак. Болезнь казалась бизнесмену неизлечимой, однако через некоторое время врачи заявили, что Фенн здоров. Впрочем, узнав об этом, американец не побежал выкапывать свой клад.
В 2010 году Форест Фенн опубликовал автобиографическую книгу "The Thrill of the Chase" ("Страсть погони"), в которой содержатся подсказки по поиску сокровищ. Фенн написал, что 20-килограммовый сундук с предметами искусства, антиквариатом и другими ценностями зарыт где-то в Скалистых горах к северу от Санта-Фе. Стоит отметить, что протяженность этого хребта составляет 4,8 тысячи километров, а площадь — почти 100 тысяч квадратных километров.
В книге миллионера содержатся девять подсказок по местонахождению клада. Поиском разгадок занимаются тысячи людей — существует много интернет-сообществ, посвященных этой теме.
В 2017 году журналисты Vox.com заявили, что четыре из девяти ключей уже найдены.
Пока о местонахождении клада известно, что он находится на высоте больше двух тысяч метров над уровнем моря; его не стоит искать на кладбищах и разрушенных зданиях, а также его не стоит искать на территории штатов Айдахо и Юта. Сам миллионер утверждает, что случайно наткнуться на его клад невозможно.
По словам миллионера, наткнуться на сундук случайно, не разгадав всех подсказок, невозможно.
Фенн утверждает, что сокровища спрятаны в безопасном месте, однако призывает искателей приключений брать с собой запасы провианта, а также GPS-навигаторы. Эти советы, к несчастью, не спасли нескольких смельчаков от гибели.
С 2016 года в ходе охоты за сокровищами Фенна погибли четыре человека. Родственники погибших требовали от миллионера объявить о закрытии проекта, однако тот лишь разводил руками. По словам Фенна, людям, которые боятся утонуть, стоит научиться плавать, а не требовать закрыть бассейны и пляжи по всему миру.
Фенн говорит, что он готов к тому, что клад не найдут при его жизни. "Тогда я унесу его тайну в могилу", — утверждает пожилой предприниматель.
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