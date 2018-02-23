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Морозы в Москве побили рекорд
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Морозы в Москве установили новый рекорд за зиму 

Газета.Ru 56 минут назад
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 08.00 пятницы опустилась до -18,5 градусов, таким образом, 23 февраля стало самым морозным днем зимы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр.
"День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов", — сказали в Гидрометцентре.
Отмечается, что в подмосковных Черустях ночью температура опустилась до -29,6 градуса.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до -11°С.
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