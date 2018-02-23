Морозы в Москве побили рекорд

Морозы в Москве установили новый рекорд за зиму

"День защитника Отечества в Москве стал самым холодным днем нынешней зимы. Предыдущий минимум сезона был зафиксирован 8 февраля, когда температура воздуха на основной метеостанции столицы составляла минус 16,8 градусов", — сказали в Гидрометцентре. Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 08.00 пятницы опустилась до -18,5 градусов, таким образом, 23 февраля стало самым морозным днем зимы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что в подмосковных Черустях ночью температура опустилась до -29,6 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до -11°С.