Москвичам пообещали «морозное дно»

Синоптики обещали москвичам «морозное дно» в конце зимы и метели в начале весны

«Предстоящие праздничные и выходные в Москве, впервые в текущем зимнем сезоне, ознаменуются 20-градусными морозами. Синоптическая ситуация обусловится влиянием гребня арктического антициклона, по периферии которого северные ветры принесут порции аномально холодного воздуха с температурным фоном на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков. Ночами ударят «власьевские морозы», минус 18-23, днем всего минус 9-14. Ветер северной четверти — 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что на 10 единиц выше положенного», — говорится в сообщении. Аномальные холода в Москве ко вторнику достигнут «морозного дна»: прогнозируется до минус 28 градусов. На смену морозам придут сильные метели: на Москву выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Как уточняется, морозы задержатся в столице и на праздники. «В последнюю неделю февраля зима разыграется не на шутку, и отомстит нам за свое сожженное на Масленицу чучело. В понедельник станет еще на пару градусов студенее, а во вторник температура достигнет „морозного дна“: под утро столбики термометров опустятся до минус 23-28 градусов, а в светлое время суток, несмотря на солнце и бесснежье, не выше минус 15-20 градусов, что на 16-18 градусов холоднее, чем положено в это время года», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, весна в столице может начаться с метели.

«К началу календарной весны холода немного отступят, но, «балканец» обрушит на столицу обильные снегопады — до 1/3 месячной нормы, сопровождаемые усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах», — подчеркнули в «Фобосе».