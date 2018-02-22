«Предложили подбросить куда надо»: Навального отпустили

Навальному после задержания вручили протокол и отпустили

«Отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — следует из сообщения. Полиция задержала в Москве основателя ФБК Алексея Навального , после чего ему был вручен протокол о том, что против него заведено дело по части 8 статьи 20.2 административного кодекса за повторное нарушение правил организации и проведения митинга, написал оппозиционер в Twitter.

По части 8 статьи 20.2 Навальному грозит административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток, указано в КоАП.

Ранее Навальный написал, что его задержали при выходе из стоматологической клиники.