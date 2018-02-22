Ещё
«Предложили подбросить куда надо»: Навального отпустили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навальному после задержания вручили протокол и отпустили 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТАСС
Полиция задержала в Москве основателя ФБК Алексея Навального, после чего ему был вручен протокол о том, что против него заведено дело по части 8 статьи 20.2 административного кодекса за повторное нарушение правил организации и проведения митинга, написал оппозиционер в Twitter.
«Отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу. Не понял, что это было и зачем меня семь человек задерживали», — следует из сообщения.
По части 8 статьи 20.2 Навальному грозит административный штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток, указано в КоАП.
Ранее Навальный написал, что его задержали при выходе из стоматологической клиники.
Rambler News Service: последние новости
ФАС не видит рисков для аптек в случае запуска продаж лекарств торговыми сетями Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии МИТРО «Газпром» до лета разработает программу снижения потерь газа в республиках Северного Кавказа
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова38
«Готовились умереть». Паника на рейсе Владивосток — Сеул114
Расстрелянный киллером в Москве бизнесмен умер23
Меркель призвала РФ прекратить «резню» в Сирии166
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму96
Видео
01:00
Андреева объяснила уход из федерального эфира
Шоу-бизнес
00:36
Украина предъявила РФ новое обвинение по Крыму
Украина В мире
04:09
Москвичам пообещали «морозное дно»
Общество Новости Москвы
00:45
«Надо валить отсюда»: Панин высказался о России
Шоу-бизнес
01:48
Врачи шокировали сообщением о состоянии Табакова
Шоу-бизнес
00:47
В Сеть утекли фото обнаженной Бузовой
Шоу-бизнес
00:36
Рудковская заступилась за сына
Шоу-бизнес
00:27
Украина оценила газовые потери в Крыму
Экономика Конфликты
00:23
Московские коммунальщики сбросили на машину сосульки
Происшествия
00:48
Обстрел террористов в Восточной Гуте показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение