Задержан Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
По словам Навального, когда он вышел из здания стоматологической клиники, то был задержан сотрудниками второго оперативного полка московского управления МВД.
«Везут куда-то», — сообщил он.
В другом «твите» оппозиционер рассказал, что его привезли в отдел внутренних дел по району Якиманка и пообещали отпустить «через 10 минут» и «даже отвезти на работу».
Ранее о своем задержании тем же полком в столичном аэропорту Шереметьево в соцсетях сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.