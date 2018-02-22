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Задержан Алексей Навальный
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Навальный: «Здрасте, 2-й оперполк, вы задержаны» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
По словам Навального, когда он вышел из здания стоматологической клиники, то был задержан сотрудниками второго оперативного полка московского управления МВД.
«Везут куда-то», — сообщил он.
В другом «твите» оппозиционер рассказал, что его привезли в отдел внутренних дел по району Якиманка и пообещали отпустить «через 10 минут» и «даже отвезти на работу».
Ранее о своем задержании тем же полком в столичном аэропорту Шереметьево в соцсетях сообщил глава штаба Навального Леонид Волков.
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