Задержан Алексей Навальный

Навальный: «Здрасте, 2-й оперполк, вы задержаны»

Оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

По словам Навального, когда он вышел из здания стоматологической клиники, то был задержан сотрудниками второго оперативного полка московского управления МВД

«Везут куда-то», — сообщил он.

В другом «твите» оппозиционер рассказал, что его привезли в отдел внутренних дел по району Якиманка и пообещали отпустить «через 10 минут» и «даже отвезти на работу».