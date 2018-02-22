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Тюменцев поздравили плакатами с немецкими танками
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Тюменцев поздравили с Днем отечества плакатами с немецкими танками 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Reuters
Жителей Тюмени возмутили поздравляющие горожан с Днем защитника отечества плакаты, на которых изображены американские вертолеты и немецкие танки.
О плакатах с военной техникой жители Тюмени сообщили в соцсетях. Впрочем, некоторые все же усомнились в достоверности таких сообщений, предположив, что плакаты появились в каком-то другом городе, пишет «Комсомольская правда».
В то же время большая часть тюменцев были возмущены такими плакатами. В соцсетях между мужчинами развернулась полемика о военной технике, ситуации в Сирии, российском вооружении и автомобилестроении.
Были и те, кто задался вопросом, «с какой целью так сделана эта открытка? Это, как минимум, вопиющая некомпетентность человека, который ей занимался». Но тут же нашлись те, кто защитил дизайнера плаката, отметив, что это женщина.
Еще один пошутил: «вертолет трофейный, танк угнанный. Че вы прикопались?». А другой добавил, что облака то же не российские.
Это не первый случай, когда создатели плакатов по ошибке изображают на них иностранную технику. Так, в мае прошлого года по распоряжению брянской гораминистрации с многоэтажки в центре города демонтировали плакат отделения партии «Родина», на котором был изображен истребитель американских ВВС.
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