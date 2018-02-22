Радиоведущая родила в прямом эфире

Американской радиоведущей Кэссиди Проктор сделали кесарево сечение в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, транслируемого на радиостанции The Arch в городе Сент-Луис. Об этом сообщает BBC News.

«Удивительно, что мы можем поделиться самым захватывающим днем в моей жизни с нашими радиослушателями», — заявила ведущая. Девушка рассказала журналистам, что решение транслировать рождение ребенка было спонтанным, так как схватки начались на две недели раньше запланированного срока. Проктор добавила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, поскольку девушка разделяет все аспекты жизни со слушателями.

Публикация от Cassiday Proctor (@radiocassiday) Фев 20, 2018 в 11:19 PST Новоиспеченная мать пообещала взять декретный отпуск, чтобы ухаживать за младенцем.

Родители назвали ребенка назвали Джейсоном: это имя выбрали слушатели радиостанции в январе.