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Серебрякова обвинили в «подловатом» поведении
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Коллеги Серебрякова отреагировали на его слова о хамстве россиян 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссеры Владимир Бортко и Андрей Кончаловский прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".
"Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек", — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину.
Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым.
"Он может оставаться там, где царят "сила, наглость и хамство", — добавил Бортко.
Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера "одним из миллиона других" мнений.
"Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову — ред.) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен", — сказал режиссер в интервью РБК.
По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. "Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность", — отметил Кончаловский.
Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер".
В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.
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