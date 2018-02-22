Серебрякова обвинили в «подловатом» поведении

Коллеги Серебрякова отреагировали на его слова о хамстве россиян

"Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек", — заявил Бортко в интервью RT, отметив, что актеру не стоило работать в России, если он не желает любить свою родину. Режиссеры Владимир Бортко Андрей Кончаловский прокомментировали слова актера Алексея Серебрякова о том, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

Подобное поведение Серебрякова, по словам режиссера, является нелогичным и подловатым.

"Он может оставаться там, где царят "сила, наглость и хамство", — добавил Бортко.

"Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше (Алексею Серебрякову — ред.) ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен", — сказал режиссер в интервью РБК. Андрей Кончаловский, в свою очередь, назвал высказывание актера "одним из миллиона других" мнений.

По словам режиссера, национальная идея в России заключается в сплоченности народа, когда стране грозит опасность. "Не было случая, чтобы наш народ не объединился, когда стране угрожает опасность", — отметил Кончаловский.

Серебряков снимался во многих российских фильмах, среди которых "9 рота" "Обитаемый остров", "Груз 200", "Левиафан", а также сериал "Бандитский Петербург". В 2016 году Серебряков исполнил главную роль в российской адаптации сериала "Доктор Хаус" — "Доктор Рихтер".

В 2012 году актер эмигрировал в Канаду вместе с семьей. Причиной отъезда, по словам Серебрякова, стала неблагоприятная социальная обстановка в России и рост нетерпимости.