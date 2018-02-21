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Якутские дети облились водой ради Ди Каприо
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Якутские дети передали привет Ди Каприо, обливаясь водой на морозе 

РИА Новости 7 часов назад
Воспитанники одной из школ единоборств в Якутске записали видеообращение к голливудскому актеру и экологическому активисту Леонардо Ди Каприо. Раздевшись по пояс на улице, они попросили Ди Каприо не переживать из-за рекордных холодов в республике Саха. После этого собравшиеся дружно облились ледяной водой. Обращение детей — ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера.
Ранее Ди Каприо выразил обеспокоенность морозами в Оймяконе, где в одну из ночей столбик термометра опустился до минус 62°C. Он отметил, что местные жители утверждают, будто таких морозов не было уже 15 лет. А изменение климата, на взгляд Ди Каприо, представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества.
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