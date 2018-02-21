Якутские дети облились водой ради Ди Каприо

Якутские дети передали привет Ди Каприо, обливаясь водой на морозе

Воспитанники одной из школ единоборств в Якутске записали видеообращение к голливудскому актеру и экологическому активисту Леонардо Ди Каприо . Раздевшись по пояс на улице, они попросили Ди Каприо не переживать из-за рекордных холодов в республике Саха. После этого собравшиеся дружно облились ледяной водой. Обращение детей — ответ на опубликованный в Instagram тревожный пост актера.

Ранее Ди Каприо выразил обеспокоенность морозами в Оймяконе, где в одну из ночей столбик термометра опустился до минус 62°C. Он отметил, что местные жители утверждают, будто таких морозов не было уже 15 лет. А изменение климата, на взгляд Ди Каприо, представляет реальную угрозу для жизни людей и уклада общества.