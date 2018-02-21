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Серийные убийцы, известные как фотографы жертв
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Серийные убийцы, известные как фотографы жертв 

Рамблер 7 часов назад
В XX веке было немало серийных убийц, которые фотографировали своих жертв перед тем, как убить.
1/10  Пожалуй, самый знаменитый из маньяков такого рода — Родни Алькала, орудовавший в Калифорнии и Нью-Йорке. Серийный убийца Родни Алькала представлялся потенциальным жертвам как фотограф и снимал девушек на камеру незадолго до того, как насиловал их и душил
Фото:
2/10  После того как Алькала был арестован, полиция нашла у него множество фотографий молодых женщин и мужчин. Его коллеги по газете Los Angeles Times, где он работал наборщиком, позднее рассказали, что он частенько показывал им свои работы
Фото:
3/10  В 2010 году, перед очередным судом по этому делу, полиция опубликовала 120 фото из архива Алькалы, надеясь найти кого-нибудь из изображенных там людей. Несколько женщин действительно откликнулись, узнав себя на фотографиях. Тем не менее личности большинства моделей Алькалы по сей день не установлены. Вероятно, что многие из них были убиты, а тела не нашли
Фото:
4/10  Фотографии из архива Родни Алькалы, опубликованные департаментом полиции города Хантингтон-Бич в 2010 году. В левом верхнем углу — сам Алькала с девушкой
Фото:
5/10  Сейчас Родни Алькале 74 года. В 2010 году его приговорили к смертной казни, которой он до сих пор дожидается в калифорнийской тюрьме
Фото:
6/10  Уильям Ричард Брэдфорд был осужден в 1984 году за два убийства — своей 15-летней соседки и молодой женщины. Обеих жертв убийца заманил к себе под предлогом фотосессии, пообещав им модельную карьеру. На фото: Брэдфорд с женой
Фото:
7/10  В архиве Брэдфорда нашли снимки еще 54 женщин, среди которых, возможно, были и другие жертвы убийцы. В 2006-м полиция опубликовала эти фото, надеясь выяснить судьбу изображенных на них женщин. Идентифицировать удалось лишь нескольких. Все они были живы, кроме одной, чье тело обнаружили еще в 1978 году
Фото:
8/10  Брэдфорда приговорили к смертной казни, но он умер в тюрьме от рака в 2008-м. На фото: последняя фотосессия жертв
Фото:
9/10  Харви Глатмен, убивший по меньше мере трех девушек в 1957—1958 годах, также представлялся профессиональным фотографом, высматривая своих жертв у модельных агентств.
Фото:
10/10  Глатмен говорил своей модели, что работает для журналов с криминальной тематикой и что нужно изобразить жертву преступления. По просьбе Глатмена они делали вид, будто им страшно. После съемки маньяк-фотограф насиловал жертву и снимал ее снова — уже с настоящим ужасом на лице. Потом Глатмен убивал женщину и избавлялся от трупа
Фото:
Для некоторых маньяков фотография была также способом заманивать женщин и детей и оставаться с ними наедине.
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