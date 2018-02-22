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«Служившим и сидевшим» мужчинам предложили скидку
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В Кургане магазин предложил скидку «служившим и сидевшим» мужчинам 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: предоставлено ОАО "Брестский чулочный комбинат"
Курганское управление ФАС России не выявило нарушений в рекламе местного магазина, предлагающего 23 февраля скидки всем мужчинам, проходившим службу в армии или отбывшим наказание в колонии, сообщила РИА Новости в четверг замруководителя управления Анна Белова.
Как сообщается на странице Вконтакте, магазин "Мясная лавка" в Кургане 23 февраля предлагает скидки 23% всем мужчинам, если "ты служил или сидел". Акция называется "Служивый сиделец".
"Нами были изучена в соцсетях данная информация. Управлением ФАС не усматривается в изложенной информации нарушений рекламного законодательства", — сказала Белова.
Как заявил РИА Новости представитель магазина, каждый в данной рекламной акции "увидел то, что и хотел увидеть". "Хотя при внимательном прочтении можно без труда определить, что акция проводится для всех мужчин", — сказал представитель магазина, уточнив, что акция проводится "для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал…".
В магазине добавили, что они не смешивают и не уравнивают социальные статусы.
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