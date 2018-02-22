«Служившим и сидевшим» мужчинам предложили скидку

В Кургане магазин предложил скидку «служившим и сидевшим» мужчинам

"Нами были изучена в соцсетях данная информация. Управлением ФАС не усматривается в изложенной информации нарушений рекламного законодательства", — сказала Белова. Как сообщается на странице Вконтакте, магазин "Мясная лавка" в Кургане 23 февраля предлагает скидки 23% всем мужчинам, если "ты служил или сидел". Акция называется "Служивый сиделец".

Как заявил РИА Новости представитель магазина, каждый в данной рекламной акции "увидел то, что и хотел увидеть". "Хотя при внимательном прочтении можно без труда определить, что акция проводится для всех мужчин", — сказал представитель магазина, уточнив, что акция проводится "для тех, кто воевал, и тех, кто оставался в тылу, для тех, кто сидел, и тех, кто лежал…".

В магазине добавили, что они не смешивают и не уравнивают социальные статусы.