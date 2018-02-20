Россияне не теряют веру в Украину

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне об отношениях с Украиной. Оказалось, что большинство российских граждан верят, что отношения двух стран еще наладятся, передает «Свободная пресса»

40% опрошенных назвали отношения России и Украины напряженными. Еще 22% считают их враждебными, 13% — прохладными и лишь 11% нейтральными. 49% респондентов не заметили сдвигов в отношениях двух стран в течение последнего года, а 34% признали, что российско-украинские отношения ухудшились.

В перспективы восстановления дружеских связей верят 40% респондентов, почти столько же (38%) считают, что рано или поздно взаимодействие стран нормализуется, но прежним никогда не будет. У 10% взгляд довольно пессимистический — они не верят в возможность восстановления отношений России и Украины.

За событиями, происходящими в соседнем государстве, следят 72% опрошенных, при этом 17% из них — внимательно.