Пока вы спали: «Судьи не хотели победы российских фигуристов» 

Швеция может ввести войска в Донбасс
Швеция может ввести войска в Донбасс, заявил радиостанции Sveriges Radio министр обороны страны Петер Хультквист. По его словам, это может произойти в рамках «содействия» миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Также глава Минобороны отметил, что не хочет «гадать» о том, будет ли представлять опасность для шведских военных близость российской границы, так как пока не известно, как именно будет проходить миссия.
Лавров о «феномене» Виталия Чуркина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия» рассказал о «феномене» Виталия Чуркина. По словам главы МИДа, Чуркин, бывший постпред России при ООН, был «талантливым человеком, выдающимся дипломатом, энергичным, креативным и смелым». За годы службы Чуркин курировал в МИДе европейское направление, был послом в Брюсселе и Канаде, спецпредставителем на Балканах, однако «раскрылся» он на посту постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.
«Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке», — сообщил Лавров.
Андреева прокомментировала новое «Время»
Телеведущая Екатерина Андреева тремя воздушными поцелуями ответила на призыв вернуться в программу «Время» Первого канала. Так она отреагировала на просьбу одного из подписчиков своей страницы в соцсети Instagram. Кроме того, в ответ другому пользователю ведущая сообщила, что ее время «закончиться не может».
«От Волги и до Енисея я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия», — написала она.
19 февраля программу «Время» из обновленной студии начал вести глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов. Между тем сообщалось, что Андреева останется ведущей выпусков, которые будут видеть жители Сибири, Дальнего Востока и некоторых других регионов России.
«Очередная дребезжащая обвинительная речь против России»
Президент Украины Петр Порошенко «невыгодно» показал себя во время речи на конференции по безопасности в Мюнхене, уверен автор немецкого издания Zeit. Украинский лидер выступал при почти пустом зале, аплодисменты в конце речи были «вялыми», а дополнительных вопросов ему задано не было. По словам журналиста, «очередная дребезжащая обвинительная речь против России» мало того, что «неразумна» и «печальна», так еще и «опасна» для Украины и Европы, так как свидетельствует, что теперь украинским кризис интересуются лишь эксперты.
Судьи «не хотели» победы российских фигуристов
Журналистка «Чемпионата» Юлия Иванова уверена, что судьи «планировали» не давать медали российским фигуристам Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. По ее мнению, россияне показали лучшую в своей карьере программу, которая была не просто катанием, а историей любви, которая побеждает даже слепоту. Тем не менее судьи соревнований по танцам на льду «постоянно придирались», так как «желали» победы канадцев Тессы Вирту и Скотта Мойра, которые вернулись в спорт лишь в 2016 году. При этом автор все же отмечает, что прокат представителей Канады был «безупречным».