Пока вы спали: «Судьи не хотели победы российских фигуристов»

Швеция может ввести войска в Донбасс

Лавров о «феномене» Виталия Чуркина Швеция может ввести войска в Донбасс, заявил радиостанции Sveriges Radio министр обороны страны Петер Хультквист . По его словам, это может произойти в рамках «содействия» миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Также глава Минобороны отметил, что не хочет «гадать» о том, будет ли представлять опасность для шведских военных близость российской границы, так как пока не известно, как именно будет проходить миссия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Вести в субботу» на канале «Россия» рассказал о «феномене» Виталия Чуркина. По словам главы МИДа, Чуркин, бывший постпред России при ООН, был «талантливым человеком, выдающимся дипломатом, энергичным, креативным и смелым». За годы службы Чуркин курировал в МИДе европейское направление, был послом в Брюсселе и Канаде, спецпредставителем на Балканах, однако «раскрылся» он на посту постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций.

«Его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке», — сообщил Лавров. Андреева прокомментировала новое «Время»

Телеведущая Екатерина Андреева тремя воздушными поцелуями ответила на призыв вернуться в программу «Время» Первого канала. Так она отреагировала на просьбу одного из подписчиков своей страницы в соцсети Instagram. Кроме того, в ответ другому пользователю ведущая сообщила, что ее время «закончиться не может».

«От Волги и до Енисея я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия», — написала она.

«Очередная дребезжащая обвинительная речь против России» 19 февраля программу «Время» из обновленной студии начал вести глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов . Между тем сообщалось, что Андреева останется ведущей выпусков, которые будут видеть жители Сибири, Дальнего Востока и некоторых других регионов России.

Судьи «не хотели» победы российских фигуристов Президент Украины Петр Порошенко «невыгодно» показал себя во время речи на конференции по безопасности в Мюнхене, уверен автор немецкого издания Zeit. Украинский лидер выступал при почти пустом зале, аплодисменты в конце речи были «вялыми», а дополнительных вопросов ему задано не было. По словам журналиста, «очередная дребезжащая обвинительная речь против России» мало того, что «неразумна» и «печальна», так еще и «опасна» для Украины и Европы, так как свидетельствует, что теперь украинским кризис интересуются лишь эксперты.