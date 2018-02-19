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Программа «Время» осталась без Андреевой
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У главной новостной программы в России сменился ведущий 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: кадр из программы "Время"
Телеведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева перестала вести федеральный выпуск новостей в вечерний прайм-тайм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы канала, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Ее место занял Кирилл Клейменов, заместитель гендиректора канала, курирующего информационные программы. Андреева и Виталий Елисеев будут вещать на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала.
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С понедельника 19 февраля «Время» начнет выходить из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут использоваться на российском телевидении. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.
В пресс-службе Первого канала Русской службе Би-би-си подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный характер. Источник Би-би-си, близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до 18 марта 2018 года.
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