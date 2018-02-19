Помещенные под домашний арест смогут проголосовать на выборах

Помещенным под домашний арест в Москве дадут возможность проголосовать на выборах

Руководитель УФСИН по Москве генерал-майор Сергей Мороз уверен, что все без исключения помещенные под домашний арест в столице смогут беспрепятственно получить возможность проголосовать на предстоящих выборах. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос ТАСС

"На данный момент в Москве под домашним арестом находятся 875 человек, — сообщил Мороз. — Семьдесят процентов из них имеют разрешения на прогулки, в течение которых в день выборов они смогут спокойно дойти до избирательных участков". Ранее журналист Алексей Венедиктов , создающий по поручению Общественной палаты Москвы общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами президента РФ, заявил о намерении обратиться к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой дать разрешение помещенным под домашний арест сходить в день выборов на избирательные участки.

"По опыту прошлых выборов, отказов в этом от следствия не было", — заметил глава УФСИН по Москве. Остальные, пояснил глава УФСИН, вправе написать заявления следствию или суду (за которым они числятся как помещенные под домашний арест) с просьбой покинуть свои квартиры.

По его словам, сотрудники УФСИН уже разъяснили тем, кто находится под домашним арестом, их право проголосовать. Как будут голосовать в СИЗО

"Мы, как и вся страна, готовимся к предстоящим выборам", — заверил он. По словам Мороза, из более 10 тысяч находящихся в СИЗО столицы правом голоса обладают 6893 заключенных (исключая иностранцев, лиц без гражданства или тех, кто уже осужден). Проголосовать на президентских выборах смогут также порядка семи тысяч содержащихся под стражей в СИЗО столицы, сообщил Мороз.

"Цифра будет меняться. Но примерно 6-7 тысяч ко дню голосования будут иметь право голоса. В каждом СИЗО будет организован избирательный участок для полноценного волеизъявления (в "Матросской Тишине" — два участка) — с урнами, кабинками для голосования, членами избирательных комиссий с правом совещательного и решающего голоса, с наблюдателями и мобильными урнами для тех, кто не может сам передвигаться (например, находящихся в тюремной больнице — прим. ТАСС)", — отметил Мороз.

По его словам, сотрудники УФСИН уже проводят разъяснительную работу о праве помещенных под стражу участвовать в голосовании.

"Я убедилась, что, например, в "Матросской Тишине" у тех, кого я спрашивала, будет ли он голосовать, все очень хотят проголосовать", — заметила омбудсмен. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила, что сотрудники аппарата уполномоченного будут обеспечивать наблюдение за ходом голосования в закрытых учреждениях — СИЗО, психоневрологических диспансерах и психиатрических больницах.

"Всю информацию о тех или иных нарушениях или недоразумениях мы будем оперативно передавать в Московскую городскую избирательную комиссию и Центризбирком", — добавила Потяева. Сотрудники аппарата уполномоченного в качестве наблюдателей в день выборов будут участвовать в ходе всего времени голосования. Более того, сообщила Потяева, по инициативе председателя СПЧ Федотова — "и это же была и позиция председателя ЦИК Эллы Памфиловой " — сотрудники аппарата московского омбудсмена создадут в день голосования мобильные группы мониторинга и смогут прибыть на любой участок в Москве, где возникнут жалобы или недовольство со стороны наблюдателей, членов избирательных комиссий или избирателей.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Великий пост для заключенных

В связи с начавшимися Великим постом для православных Мороз сообщил, что заключенные столичных СИЗО при желании имеют возможность соблюдать пост.

"Есть утвержденные нормы питания (с нормативами порций в том числе по мясу, рыбе и т. д.), которыми мы обязаны обеспечить всех заключенных каждый день", — заметил Мороз. "Каждому по нормативам выдается определенная порция мяса в день, но употреблять его или нет — его личное решение. Он [заключенный] может отдать его, например, соседу по камере. Суп также варится на мясном бульоне, но гарнир постный", — заметил Мороз.