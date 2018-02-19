Как скажется закон о торговле лекарствами на цене

Супермаркеты против аптек: как скажется новый закон о торговле лекарствами на их цене

Лекарства могут разрешить продавать в супермаркетах — законопроект готов. Авторы документа утверждают, что это обострит конкуренцию и приведёт к снижению цен.

Купить лекарства в продуктовом — звучит удобно, но что будет с количеством аптек и главное ценами в них? Как считают авторы законопроекта, ничего. Стоимость препаратов должна остаться прежней, как и количество торговых точек. Всё потому что продавать в магазинах будут только простые, безрецептурные препараты.

"30% аптек находятся в риске закрытия в случае принятия этой инициативы. Рост цен на рецептурно-лекарственные препараты, по оптимистичному прогнозу, составит 11%. По реалистичному — цены на рецептурные препараты вырастут на 16%", — считает Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей. Например, спреи для носа, жаропонижающее, мази и витамины. Сама идея обсуждается в Правительстве с 2014-го. И только в конце прошлого года Минпромторг подготовил документ. Представители аптечных сетей его уже критикуют. По их мнению, массового закрытия аптек, как и подорожания товаров, не избежать.

"Мы регулируем и цены производителей и оптово-розничные цены тоже. Эти цены независимы и будут всегда стабильны. И не подвержены изменениям внешним. С увеличением числа участником конкуренция растёт. Нет стимула для повышения цен на лекарственные препараты и наоборот — аптечные сети стремятся снижать цены", — уверена Надежда Шаравская, заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России. Но в Федеральной антимонопольной службе такой опасности не видят. Там говорят, что цены на лекарства под постоянным контролем, и их резкого роста просто не допустят. А большее количество мест, где их будут продавать, подстегнёт конкуренцию и наоборот может благоприятно сказаться на стоимости.

"Какие лицензионные требования предъявляются к аптечной организации, либо к аптечному киоску, который как раз и занимается продажей безрецептурных препаратов. Это наличие профессионала, человека, как минимум, со средне-специальным медицинским образованием. Это единственный медработник, который контактирует с пациентом. Доступность препаратов — это большое дело, но важно — каких препаратов, насколько они качественные", — полагает Виктор Дмитриев, заместитель председателя общественного совета Росздравнадзора. Но, к слову, есть и более насущные проблемы для самих клиентов и это не цена, а отсутствие фармацевта на кассе. Человека с медицинским образованием, который может дать рекомендации и сориентировать с выбором.

Важно добавить, что на первом этапе законопроект может заработать в условно тестовом режиме. То есть в магазинах начнут продавать лишь часть безрецептурных лекарств и только потом этот список расширят. В том числе, чтобы сгладить лишние риски для рынка.