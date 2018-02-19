Пока вы спали: «Допинг в керлинге? Но на кой черт?» 

«Поумней, Америка!» — призвал он. Агенты спецслужб США и Китая подрались

«В керлинге понятие "допинг" отсутствует», — уверена она.

Также удивление якобы имевшим место применении допинга российским керлингистом высказала журналистка Huffington Post Лора Макбрайд.

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«Вы это серьёзно? Русский спортсмен пойман на использовании допинга? Им уже и так запретили выступать на Олимпиаде под своим флагом. Но на кой чёрт нужен допинг в кёрлинге? Повторюсь, допинг в кёрлинге? » — удивилась она в своем Twitter.