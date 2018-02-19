Пока вы спали: «Допинг в керлинге? Но на кой черт?» 

НАТО боится ядерной гонки с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью Bild, что Россия может «спровоцировать» новую ядерную гонку в Европе. По словам генсека, все члены возглавляемой им организации «встревожены» тем, что Россия модернизирует свой ядерный арсенал и проводит ядерные учения, а также «доказанным» нарушением Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и «разработкой» новой ракеты средней дальности. Глава НАТО призвал Россию следовать договору РСМД и сделать «прозрачными» свои оборонные проекты и военные учения.
«Поумней, Америка!»
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter, что власти России, должно быть, «смеются до упаду», если их «целью» было создание «разногласий, раскола и хаоса» в Соединенных Штатах. По мнению главы государства, слушания в Конгрессе и расследования о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, а также партийная ненависть являются «воплощением самых смелых мечтаний России».
«Поумней, Америка!» — призвал он.
Агенты спецслужб США и Китая подрались
Во время ноябрьского визита президента США Дональда Трампа в Китай между сотрудниками спецслужб США и Китая произошла потасовка, сообщает Axios. По информации издания, когда американский лидер прошел в кабинет для переговоров с китайским коллегой, за ним попытался проследовать всегда сопровождающий его сотрудник спецслужб с «ядерным чемоданчиком». Однако китайский охранник не позволил ему войти в зал. На место был вызван глава аппарата Белого дома Джон Келли, который заявил, что все представители делегации США «заходят». После этого началась «суматоха»: китаец схватил Келли, тот сбросил руку, а агент Секретной службы США схватил коллегу из Китая и повалил его на землю. Издание подчеркивает, что в ходе инцидента ни один китаец не прикоснулся к «ядерному чемоданчику».
«В керлинге допинг отсутствует»
Керлингистка из России Анна Сидорова сообщила «Чемпионату», что допинг в ее виде спорта «в принципе не нужен». Таким образом она прокомментировала информацию о том, что в допинг-пробе медалиста Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого якобы был обнаружен мельдоний. По словам Сидоровой, в керлинге тесно связаны умственная и физическая работа. В этом смысле препараты, которые прибавляют сил, лишь мешают, так как «азарт и невозможный подъем» от них не позволит выполнить сложный бросок, который «нужно доводить» вплоть до сантиметров. Спортсменка подчеркнула, что если керлингиста «будет штырить», то он не сможет прочувствовать скорость, с которой необходимо бросить камень.
«В керлинге понятие "допинг" отсутствует», — уверена она.
Также удивление якобы имевшим место применении допинга российским керлингистом высказала журналистка Huffington Post Лора Макбрайд.
«Вы это серьёзно? Русский спортсмен пойман на использовании допинга? Им уже и так запретили выступать на Олимпиаде под своим флагом. Но на кой чёрт нужен допинг в кёрлинге? Повторюсь, допинг в кёрлинге? » — удивилась она в своем Twitter.
Ведущий «Дома 2» обвинил Галкина в зависти
Ведущий телепроекта «Дом 2» и бывший участник «Битвы экстрасенсов» на канале ТНТ Влад Кадони обвинил своего коллегу с Первого канала Максима Галкина в попытке «унизить» другие шоу, чтобы «возвысить» свое. Так на своей странице в соцсети Instagram телеведущий ответил на слова Галкина о том, что в шоу «Битва экстрасенсов» якобы есть сценарий. По его словам, в «Битве» его нет, а Галкин, не понимая этого, показывает профессиональную «несостоятельность» и «зависть» к рейтингам шоу.