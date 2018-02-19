«Это в подсознании»: актриса объяснила «вирусное» видео о выборах

«Это в подсознании»: актриса объяснила видео о выборах и геях

Агитационное видео, о котором идет речь, призывает не игнорировать выборы президента РФ 18 марта 2018 года. По сюжету ролика, накануне дня выборов мужчина высмеивает желание жены пойти проголосовать, заявляя, что главу государства выберут и без них. Проснувшись утром, он узнает, что по указам нового президента призывной возраст увеличен до 60 лет, посещение туалета ограничено, а семьи обязаны брать к себе «гея на передержку». В видео также появляется темнокожий военный и школьник в пионерском галстуке, который просит четыре миллиона рублей «на охрану в школе». Ролик набрал на YouTube более 125 тысяч просмотров.

«Мне кажется, что ролик получился таким фольклорным, таким «в лоб». <…> Может быть, люди прочитали в этом что-то созвучное тому, что есть у нашего русского человека где-то в подсознании», — так она объяснила популярность видео. Исполнительница главной роли подчеркнула, что в этом видео «никаких подводных течений нет».

На обвинения в гомофобии, которые прозвучали в Сети адрес авторов видео, актриса заявила, что это «юмористический ролик». Она отметила, что зрители смотрят телепередачи, где «постоянно мат» и «абсолютно разные слэнговые выражения, в том числе о людях нетрадиционной ориентации».

Галка добавила, что ролик «что-то всколыхнул» у многих посмотревших его россиян, и теперь они собираются пойти на выборы.