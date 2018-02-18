Художник повисел завернутым в ковер за чеченских геев

Художник Федор Павлов-Андреевич устроил в Лондоне пятичасовой перфоманс в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, подвергающихся гонениям Чечне. Видео с акции опубликовано на странице «Русской службы BBC» в Facebook.

Экс-редактор журнала «Молоток» и ведущий программы «До 16 и старше», живущий в Бразилии, висел завернутым в ковер над улицей возле лондонской галереи Gazelli Art House в течении пяти часов. Павлов-Андреевич подчеркнул, что такие же ковры используют для молитв, в них же заворачивают покойников.

В апреле 2017 года «Новая газета» опубликовала материал о тюрьмах для представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, затем опубликовала список из 22 пострадавших. Власти Чечни опровергали информацию о геях. Так, пресс-секретарь главы республики Альви Каримов отрицал, что в Чечне преследуют гомосексуалов, поскольку, по его словам, в республике таких людей нет.

В ноябре прошлого года первый чеченец, публично совершивший каминг-аут через телеканал «Грозный», извинился перед руководством республики. Мовсар Эскарханов, живущий в Германии, заявил, что признание в гомосексуальности было им сделано под давлением западной прессы.