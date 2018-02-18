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На Масленицу сожгли «католический храм»
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Зажгли. Масленичная готика
Рамблер
3 часа назад
Необычные проводы Масленицы устроили в деревне Никола-Ленивец Калужской области.
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Участники традиционной забавы "бой мешками" на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
РИА Новости
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Вместо чучела огню предавали 30-метровый готический собор, передает «МИР 24».
Фото:
РИА Новости
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Двадцать мастеров три месяца возводили из веток ольхи это хворостяное строение. Сначала оно дымило, потом трещало и горело. А его жар растопил снег вокруг.
Фото:
РИА Новости
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Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
РИА Новости
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Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
РИА Новости
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Посетители арт-парка "Никола-Ленивец" Калужской области стоят у костра на праздновании Масленицы.
Фото:
РИА Новости
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Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
РИА Новости
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Посетители арт-парка "Никола-Ленивец" Калужской области на праздновании Масленицы.
Фото:
РИА Новости
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Фото:
РИА Новости
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Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
РИА Новости
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Фото:
РИА Новости
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Фото:
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Комментарии
252
Последний день подготовки к Великому посту. Все верующие просят друг у друга прощения, чтобы с доброй душой, чистым сердцем выдержать пост и встретить Пасху.
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