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На Масленицу сожгли «католический храм»
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Зажгли. Масленичная готика 

Рамблер 3 часа назад
Необычные проводы Масленицы устроили в деревне Никола-Ленивец Калужской области.
1/16  Участники традиционной забавы "бой мешками" на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
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2/16  Вместо чучела огню предавали 30-метровый готический собор, передает «МИР 24».
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3/16  Двадцать мастеров три месяца возводили из веток ольхи это хворостяное строение. Сначала оно дымило, потом трещало и горело. А его жар растопил снег вокруг.
Фото:
4/16  Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
5/16  Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
6/16  Посетители арт-парка "Никола-Ленивец" Калужской области стоят у костра на праздновании Масленицы.
Фото:
7/16  Художник Герман Виноградов во время празднования Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
Фото:
8/16  Посетители арт-парка "Никола-Ленивец" Калужской области на праздновании Масленицы.
Фото:
9/16 
Фото:
10/16  Сожжение арт-объекта художника Николая Полисского на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области.
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11/16 
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Последний день подготовки к Великому посту. Все верующие просят друг у друга прощения, чтобы с доброй душой, чистым сердцем выдержать пост и встретить Пасху.
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