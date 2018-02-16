Шкурка и птица: из чего делают сардельки в РФ

Эксперты негосударственного проекта Росконтроль проверили сардельки, выходящие под брендами «Мясницкий ряд», «Великолукский мясокомбинат», «Рублёвский», «Вкусвилл» и «Снежана». Об этом сообщает Life.

Все эти сардельки производители называют говяжьими, но Росконтроль нашел в них и другие ингредиенты.

Так, в сардельках бренда «Великолукский мясокомбинат» оказалась ДНК птицы, анализ строения ткани подтвердил, что мясо птицы в них «содержится в достаточно большом количестве и не является случайной примесью». В этих же сардельках обнаружили ДНК свиньи. В Росконтроле отметили, что это может быть связано с добавлением в продукт свиной шкурки, которая входит в состав белкового стабилизатора.

Также сардельках «Великолукского мясокомбината» оказались консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты), что не соответствует требованиям технического регламента. Эти кислоты добавляют в продукты для продления их сохранности.

В сардельках «Снежаны» эксперты Росконтроля нашли частицы переработанных варёных колбасных изделий, ДНК свиньи и гуаровую медь — загуститель и влагоудерживающий компонент.

В сардельках «Мясницкого ряда» экспертами попались изолят соевого белка, не указанный в маркировке, и ДНК свиньи (в маркировке сказано о присутствии белкового стабилизатора). Врач-диетолог Марина Аплетаева объяснила, что изолят соевого белка — это белок, который выделяют из соевых бобов. По ее словам, он безопасен, но говорит о том, что в продукте мало мяса.

В сардельках «Мясницкого ряда», «Великолукского мясокомбината», «Рублёвского» и «Снежаны» также нашли загуститель каррагинан. В «Рублёвском», по данным экспертов, есть и ДНК свиньи.

Главный эксперт Росконтроля Ирина Аркатова пришла к выводу, что мышечная ткань «в достаточном количестве» есть только в образце «Вкусвилл». Остальные сардельки больше чем наполовину состоят не из мяса. Все образцы, кроме «Вкусвилла», попали в черный список Росконтроля.

Ранее Росконтроль проверил 17 образцов российской колбасы (Московскую», «Сервелат» и «Брауншвейгскую») и нашел нарушения в каждом из них. В некоторых образцах обнаружили крахмал, мясо птицы и фосфаты. Последние разрешено использовать в мясной продукции, но их содержание не должно превышать 0,8 процента. О содержании фосфатов производитель обязан упоминать на упаковке.

Затем эксперты организации протестировали пять образцов «Краковской» колбасы. В ней нашли много влаги, крахмал, животный белок и манную крупу.