Москва: сначала снег, потом мороз

Не успели коммунальщики расчистить последствия последних снегопадов, как скоро в Москву завалит новыми порциями осадков. За выходные в столице выпадет треть месячной нормы снега, хотя, до январского стихийного бедствия, к счастью, не дотянет. При этом после резкого потепления горожан ждут 20-градусные морозы.

Пятничная погода принесет Москве снегопады и высокое (758 мм рт. ст.) атмосферное давление. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». 16 февраля температура воздуха заметно повысится — ночью она составит -8…-6°С, на востоке области до -10°, а днем до -5…-3°С. Ветер, юго-восточный, достаточно сильный, 4-9 м/с.

Если к концу недели вы еще не успели устроить блинный марафон, то советуем послушать слогана одной известной спортивной фирмы и просто сделать это. Если времени на полноценный сбор с друзьями нет, то можно устроить праздник хотя бы коллегам — приготовление блинов отнимет лишь полчаса утреннего времени.

В субботу, 17 февраля, столица окажется в теплой части циклонического вихря — температура поднимется до -5…-3°С ночью и до -2…0°С днем. При этом и в темное, и в светлое время суток пройдет снег, местами мокрый. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферный фон достаточно смелыми шагами начнет приближаться к более-менее приличным значениям и остановится на отметке в 752 мм рт. ст.

Спойлер: в воскресенье будет куда хуже, поэтому если в планах были прогулки или другие занятия вне дома, то стоит их провести именно в субботу. Тем более, что в этот уикенд в городе завершится масленичный фестиваль, а это значит, что москвичам будет, чем заняться. Например, 17 февраля на Новом Арбате с 13:00 по 18:30 пройдут костюмированные шествия в стиле французских и венецианских карнавалов, а на Кузнецком мосту дети и подростки смогут расписать пряники и сплести венки на голову под руководством опытных дизайнеров (что важно — в помещении).

В воскресенье вернуться домой и не промокнуть сможет только человек в галошах и дождевом плаще, причем и то, и то должны быть еще и утепленными.

18 февраля синоптики прогнозируют обильные и продолжительные мокрые снегопады. А когда даже обычно осторожные в формулировках метеорологи употребляют такие сильные прилагательные, значит, дело плохо.

Температура воздуха в Москве ночью и днем составит -1…+1°С. Ветер южный, 1-6 м/с, и на том спасибо, не хватало только с сильным ветерком прокатиться по водно-ледяным тротуарам. Атмосферное давление практически в норме: 748 мм рт. ст. Героям советуем погреться у горящего чучела Масленицы — его торжественное сожжение пройдет сразу на нескольких площадках Москвы. У ЦУМа при этом можно будет заодно послушать не нуждающихся в представлении «Бурановских бабушек», а в парке Горького — электронщиков Oligarkh и рокеров The Hatters. Сожжение чучела в парке намечено на 20.00.

Относительно теплая погода покинет столичный регион в начале новой недели. А все из-за сместившегося к востоку центра циклона: Москва окажется на его периферии, а северный ветер (2-7 м/с), соответственно, принесет прохладный воздух. 19 февраля, в понедельник, ночью ожидается -1…0°С, а днем температура внезапно понизится до -4…-2°С. Атмосферный фон практически идеален: 747 мм рт. ст. Облачно, пройдет снег (ночью мокрый, днем пушистый). В целом, не самые плохие условия, чтобы, наконец, примириться со столичной зимой, особенно под ее конец, и простить, выдержав мхатовскую паузу, всех, кто даже в шутку извинялся в прощеное воскресенье.

Во вторник, 20 февраля, характер погоды в столичном регионе определит антициклон. Что это значит на практике — мы уже давно выучили.

Снегопады прекратятся, а солнце озарит все сугробы и сосульки, наросшие за предыдущие дни.

Давление немного подрастет, до 751 мм рт. ст. Но есть и обратная сторона антициклонной медали: похолодание. Ночью синоптики прогнозируют около -10…-5°С, а днем -5…-3°С, еще и северный ветер (2-7 м/с).

21 февраля, в среду, синоптики не прогнозируют осадков, хотя сохранится переменная облачность. Ветер такой же, как и днем ранее: северный, 2-7 м/с, давление тоже не сильно отличается: подрастет буквально на пару пунктов, до 753 мм рт. ст. При этом в Москву продолжит поступать холодный воздух — температура ночью составит -15…-10°С, днем -10…-5°С. Но, уверены, осознание того, что рабочая неделя закончится раньше, чем обычно, греет не хуже жарко растопленного камина.

Четверг, 22 февраля, станет самым морозным днем если не зимы, то хотя бы этой недели.

Ночью ожидается -20…-15°С, днем -12…-7°С, но без существенных осадков.

Давление подрастет на один пункт, до 754 мм рт. ст. Ветер восточный, 1-6 м/с. Поэтому в поход за подарками защитникам отечества стоит отправиться, основательно утеплившись. А шерстяные носки можно заодно купить и себе.

Праздничная пятница подарит столице небольшое потепление — ночью будет -10…-5°С, днем -5…-3°С, при этом в Москву вернутся снегопады. Ветер 23 февраля юго-восточный, 4-9 м/с, атмосферный фон резко упадет до практически нормального, 745 мм рт. ст.

В последние зимние дни советуем вспомнить про загородный отдых: наверстайте не пройденные за зиму километры на снегоходе или пешком, либо порадуйте друзей приглашением на городской каток.