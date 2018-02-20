Украинцы стали главными распространителями наркотиков в РФ

В МВД назвали украинцев главными распространителями синтетических наркотиков в России

«И применительно к России граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», — цитирует Зубова РИА Новости. Граждане Украины в настоящее время являются главными распространителями синтетических наркотиков в России. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе выступления в Госдуме . По его словам, «появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению».

«Соответственно, такой же поток следует и в Европу», — сказал он. Замглавы МВД добавил, у министерства есть данные о том, что на Украине системно производят синтетические наркотики.

Ранее МВД перекрыло канал поставок наркотиков в Россию из стран Европы.

15 февраля «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым сообщило, что сотрудники керченской полиции раскрыли крупную сеть наркоторговцев.