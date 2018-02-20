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Украинцы стали главными распространителями наркотиков в РФ
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В МВД назвали украинцев главными распространителями синтетических наркотиков в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Граждане Украины в настоящее время являются главными распространителями синтетических наркотиков в России. Об этом заявил замглавы МВД России Игорь Зубов в ходе выступления в Госдуме. По его словам, «появилась новая страна, которая организует наркотрафик — это Украина, к сожалению».
«И применительно к России граждане Украины сегодня являются главными распространителями синтетических наркотиков», — цитирует Зубова РИА Новости.
Замглавы МВД добавил, у министерства есть данные о том, что на Украине системно производят синтетические наркотики.
«Соответственно, такой же поток следует и в Европу», — сказал он.
Ранее МВД перекрыло канал поставок наркотиков в Россию из стран Европы.
15 февраля «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым сообщило, что сотрудники керченской полиции раскрыли крупную сеть наркоторговцев.
RT на русском: последние новости
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