Одиноких красноярцев решили пока не хоронить

«Действительно, обязанность по захоронению невостребованных тел лежит на муниципальном предприятии "Ритуальные услуги", — подтвердил информацию сотрудник департамента городского хозяйства. — Это муниципальная нужда. Сейчас на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация, там исполняющий обязанности директора написал заявление на увольнение». В Красноярске 37 тел стариков-одиночек и людей без определенного места жительства, умерших с начала года, до сих пор не преданы земле. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на представителей бюро судебно-медицинской экспертизы.

По закону деньги на захоронение одиноких граждан ритуальщикам перечисляет государство, но только по результатам проведенных работ, а возможности их провести у предприятия нет.

По словам представителя городской администрации, проблема должна быть решена в течении двух недель.

Аналогичная ситуация, по данным издания, сложилась в городе в декабре 2016 года. Тогда в морге накопилось четыре десятка тел усопших, и хоронить их начали только несколько месяцев спустя. В течение прошлого года ритуальное предприятие распродавало свое имущество, чтобы добыть средства на продолжение работы.