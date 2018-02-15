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Одиноких красноярцев решили пока не хоронить
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Одиноких красноярцев решили пока не хоронить 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Красноярске 37 тел стариков-одиночек и людей без определенного места жительства, умерших с начала года, до сих пор не преданы земле. Об этом сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на представителей бюро судебно-медицинской экспертизы.
«Действительно, обязанность по захоронению невостребованных тел лежит на муниципальном предприятии "Ритуальные услуги", — подтвердил информацию сотрудник департамента городского хозяйства. — Это муниципальная нужда. Сейчас на предприятии сложилась сложная финансовая ситуация, там исполняющий обязанности директора написал заявление на увольнение».
По закону деньги на захоронение одиноких граждан ритуальщикам перечисляет государство, но только по результатам проведенных работ, а возможности их провести у предприятия нет.
По словам представителя городской администрации, проблема должна быть решена в течении двух недель.
Аналогичная ситуация, по данным издания, сложилась в городе в декабре 2016 года. Тогда в морге накопилось четыре десятка тел усопших, и хоронить их начали только несколько месяцев спустя. В течение прошлого года ритуальное предприятие распродавало свое имущество, чтобы добыть средства на продолжение работы.
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