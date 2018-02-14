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Русскоязычное население Финляндии ощущает дискриминацию
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Русскоязычное население Финляндии ощущает дискриминацию, выяснили социологи 

РИА Новости 14 февраля 2018
Фото: AFP 2018 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Русскоязычное население Финляндии является самой большой группой языковых меньшинств в стране, по приблизительным подсчетам около 75 тысяч жителей, чей родной язык является русским, проживают сейчас в стране, увеличиваясь примерно на 3 тысячи ежегодно, их основной проблемой является дискриминация по происхождению, говорится в опубликованном в среду исследовании фонда Cultura.
"Русскоязычные в Финляндии хорошо образованы и имеют аналогичный уровень занятости по сравнению с другими национальностями. Уровень занятости приближается к финскому населению. Однако уровень заработка чуть ниже, чем у финнов. Русскоязычные довольны качеством жизни и полагаются на общественные услуги и представителей власти больше, чем коренные жители страны", — сказал РИА Новости руководитель фонда Cultura Пекко Кохонен.
Самой большой проблемой является ощущение дискриминации по происхождению, отмечается в отчете.
"Одна пятая участников исследования сообщила о том, что была подвергнута дискриминации по причине их происхождения. Исследование показало, что чем больше людей испытывают дискриминацию, тем меньше они уважают финское общество, что затрудняет интеграцию", — отметил Кохонен.
Русскоязычных в Финляндии много, но какие проблемы они испытывают, как взаимодействуют с властями, муниципалитетами, как они налаживают свою жизнь в стране — это неизвестно, никак не исследовалось, сетует руководитель фонда.
В опросе принимали участие более 145 организаций, деятельность которых связана с русскоговорящими жителями Финляндии.
В декабре 2017 года Финляндия оказалась на втором месте в рейтинге стран Евросоюза, где наиболее распространена дискриминация. Рейтинг был составлен Агентством ЕС по фундаментальным правам. Согласно списку, на первом месте рейтинга — Люксембург, на третьем Австрия, далее идут Дания, Швеция, Мальта, Германия и Ирландия.
В Финляндии в 2018 году уже стартовало несколько программ по улучшению ситуации в этом вопросе.
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