Русскоязычное население Финляндии ощущает дискриминацию, выяснили социологи

"Русскоязычные в Финляндии хорошо образованы и имеют аналогичный уровень занятости по сравнению с другими национальностями. Уровень занятости приближается к финскому населению. Однако уровень заработка чуть ниже, чем у финнов. Русскоязычные довольны качеством жизни и полагаются на общественные услуги и представителей власти больше, чем коренные жители страны", — сказал РИА Новости руководитель фонда Cultura Пекко Кохонен. Русскоязычное население Финляндии является самой большой группой языковых меньшинств в стране, по приблизительным подсчетам около 75 тысяч жителей, чей родной язык является русским, проживают сейчас в стране, увеличиваясь примерно на 3 тысячи ежегодно, их основной проблемой является дискриминация по происхождению, говорится в опубликованном в среду исследовании фонда Cultura.

"Одна пятая участников исследования сообщила о том, что была подвергнута дискриминации по причине их происхождения. Исследование показало, что чем больше людей испытывают дискриминацию, тем меньше они уважают финское общество, что затрудняет интеграцию", — отметил Кохонен. Самой большой проблемой является ощущение дискриминации по происхождению, отмечается в отчете.

Русскоязычных в Финляндии много, но какие проблемы они испытывают, как взаимодействуют с властями, муниципалитетами, как они налаживают свою жизнь в стране — это неизвестно, никак не исследовалось, сетует руководитель фонда.

В опросе принимали участие более 145 организаций, деятельность которых связана с русскоговорящими жителями Финляндии.

В декабре 2017 года Финляндия оказалась на втором месте в рейтинге стран Евросоюза , где наиболее распространена дискриминация. Рейтинг был составлен Агентством ЕС по фундаментальным правам. Согласно списку, на первом месте рейтинга — Люксембург, на третьем Австрия, далее идут Дания, Швеция, Мальта, Германия и Ирландия.

В Финляндии в 2018 году уже стартовало несколько программ по улучшению ситуации в этом вопросе.