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Верность традициям: Крым отказался от Дня влюбленных
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Верность традициям: Крым отказался от Дня влюбленных 

Рамблер 6 часов назад
В Министерстве образования Крыма заявили, что не рекомендуют местным школам устраивать праздничные мероприятия в честь 14 февраля, Дня святого Валентина. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что эта просьба распространяется только на образовательные учреждения и не носит «запрещающего характера».
«Родители и дети самостоятельно принимают для себя решение — праздновать его или нет», — сказали в министерстве.
Представители регионального ведомства пояснили, что День всех влюбленных не является официальным государственным или республиканским праздником, поэтому отмечать его в бюджетных учреждениях «нецелесообразно».
Также в Министерстве образования Крыма подчеркнули, что традиционным праздником для России является 8 июля, День семьи, любви и верности.
Ранее День всех влюбленных раскритиковал протоиерей Всеволод Чаплин. Он назвал 14 февраля «праздником блуда», который не стоит праздновать, а самого Валентина — «святым с сомнительной биографией».
В 2018 году к празднованию Дня святого Валентина присоединилось московское метро и «Почта России»: они запустили совместный сервис по доставке «валентинок». Также в столице начал курсировать украшенный сердечками трамвай, а петербургское метро выпустило к 14 февраля ролик о парах, которые познакомились в подземке.
 Ещё 5 источников 
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