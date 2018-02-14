Названы опасные приложения для знакомств

Некоммерческая организация Роскачество ко Дню святого Валентина провела исследование самых популярных в России приложений для знакомств. Его результаты опубликованы на сайте организации.

Организация выяснила, что персональные данные пользователей таких приложений часто передаются в незашифрованном виде, и поэтому могут попасть к злоумышленникам.

По данным Роскачества, LovePlanet, Skout, InMessage, LOVOO (iOS) не шифруют текстовую информацию, а в Tinder, Topface, Теамо.ру (iOS) и Tinder, ParkFace, Теамо.ру (Android) не зашифрованы фотографии.

В топ-3 лучших приложений по версии Роскачества вошли Badoo, Мамба и ДругВокруг (для iOS) и Badoo, Мамба и Знакомства MyLove (для Android).

Самые информативные анкеты оказались у MyLove, Мамбы и Badoo, а наименее информативные — у АвтоДруг, ParkFace, Tinder, Hater и happn. Лучше всех взаимодействуют с анкетами пользователей Badoo, InMessage и Tinder.

Также Роскачество рассказало о «фишках», которые обнаружились в приложениях: в Badoo можно найти своих двойников, у Teamo.ру есть психологический тест на совместимость, а в Tinder есть скрытый алгоритм выстраивания пользователей по «желанности».