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В России готовят масштабную реформу профобразования
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В Минобрнауки подтвердили подготовку реформы среднего профобразования 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Минобрнауки подтвердило подготовку реформы среднего профессионального образования в России, которая предполагает создание на базе колледжей центров профессиональной мобильности.
Ранее газета «Известия» сообщила, что Минобрнауки готовит масштабную реформу техникумов и колледжей. По сведениям издания, проект стратегии развития профессионального образования в России уже находится в высокой степени готовности и предполагает создание на базе колледжей региональных центров профессиональной мобильности. Предполагается, что такие центры будут ориентированы не только на выпускников школ, но и на непрерывное образование взрослых.
В пресс-службе министерства утвердительно ответили на вопрос РИА Новости о подготовке такой реформы.
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