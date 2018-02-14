Названы самые лучшие для жизни регионы России

Среди субъектов Российской Федерации по качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самыми неблагополучными можно считать Тыву и Ингушетию, свидетельствуют данные исследования, проведенные экспертами агентства «РИА Рейтинг».

Регионы из тройки лидеров набрали больше 70 баллов. Среднее значение рейтингового балла всех регионов в исследовании составило 45,12, что на 1,16 пункта больше, чем в аналогичном рейтинге за 2016 год. Этому соответствует качество жизни в Пермском крае, Магаданской или Орловской области.

Высокие показатели качества жизни зафиксированы в Татарстане (65,59 балла), Белгородской области (64,00), Краснодарском крае (62,89). Качество жизни в Республике Крым за год выросло, но пока оценивается чуть ниже среднего (41,95). Невысокий уровень жизни отмечен в Чечне (36,60), которая, тем не менее, за год поднялась с 74 на 68 место.

Республика Алтай набрала всего 25,16 балла, Карачаево-Черкесия — 25,03, Ингушетия — 19,53, Тыва — 13,96.

В текущем рейтинге десять регионов показали рост более чем на 5 мест. Самый существенный рост позиций продемонстрировали Республика Крым, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия. Лидером роста стал Крым, который переместился с 66 на 55 место. Более чем на 5 мест снизились позиции Коми (-6 мест), Адыгеи (-7 мест), Орловской области (-8 мест) и Северной Осетии (-15 мест).

В декабре был назван самый быстро развивающийся регион России. Им оказалась Еврейская автономная область. Рост промышленного производства там составил почти 50 процентов.