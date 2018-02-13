В московское метро спустился «Раскольников»

Пользователь Pikabu опубликовал фотографию молодого человека с топором на станции «Тургеневская» московского метрополитена, пишет «Лента.ру»

Фотография стала одной из самых популярных в сообществе и за пару часов набрала несколько сотен комментариев.

Пользователи отметили сходство незнакомца с героем романа «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым . С помощью фотошопа умельцы моментально «переместили» молодого человека с Тургеневской на Достоевскую.

«Пальтишко из кожи бабушек?» — пошутил один из комментаторов.

Другие юзеры предположили, что это тургеневский герой Герасим, который идет убивать Му-му.

Третьи нашли сходство молодого человека с Джоном Сноу из «Игры престолов» и героем сериала «Во все тяжкие».

Несмотря на многочисленные просьбы в комментариях, герой фото так и не объявился.