В московское метро спустился «Раскольников» 

Пользователь Pikabu опубликовал фотографию молодого человека с топором на станции «Тургеневская» московского метрополитена, пишет «Лента.ру».
Фотография стала одной из самых популярных в сообществе и за пару часов набрала несколько сотен комментариев.
Пользователи отметили сходство незнакомца с героем романа «Преступление и наказание» Родионом Раскольниковым. С помощью фотошопа умельцы моментально «переместили» молодого человека с Тургеневской на Достоевскую.
«Пальтишко из кожи бабушек?» — пошутил один из комментаторов.
Другие юзеры предположили, что это тургеневский герой Герасим, который идет убивать Му-му.
Третьи нашли сходство молодого человека с Джоном Сноу из «Игры престолов» и героем сериала «Во все тяжкие».
Несмотря на многочисленные просьбы в комментариях, герой фото так и не объявился.