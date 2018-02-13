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Строители объяснили ситуацию с Крымским мостом
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Строители объяснили ситуацию с Крымским мостом 

Рамблер 3 часа назад
Строители Крымского моста опровергли информацию украинских СМИ о «нестыковке металлических пролетов» автомобильного путепровода. Об этом сообщает газета «Взгляд».
>> Стало известно о новых проблемах с Крымским мостом
Источник издания в компании, участвующей в строительстве назвал информацию украинских СМИ «полной чушью». По его словам, во-первых, за строительством моста осуществляется строгий многоуровневый контроль, поэтому серьезные ошибки практически исключены, во-вторых, даже если при возведении пролетов возникнет подобная нестыковка, технические возможности позволяют ее без ущерба отрегулировать.
Ранее портал Lb.ua со ссылкой на фотографии из интернета сообщил, что строителям моста не удалось состыковать пролеты автомобильного путепровода. По мнению издания, расхождение составило около 2 м в длину и около 1 м в высоту.
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