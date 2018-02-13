Навальный подал в суд на Роскомнадзор

В иске говорится, что 10 февраля Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В иске приводятся сведения из расследования Навального, в частности, что предположительно Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей ООО «Яхта-клуб Центр». Конечным бенефициаром этой компании является мать Олега Дерипаски — Валентина Петровна Дерипаска. «Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Российской Федерации», то есть взяткой, говорится в иске.

В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в этом расследовании такой информации нет. Расследование было проведено на основании открытых источников — книге Насти Рыбки «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», фотографий из Instagram и других открытых сведений, указано в иске.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда, информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым. «Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица Правительства Российской Федерации», — говорится в иске. Тема представляет интерес для общества, указывает Навальный. Это подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на Youtube (3,8 млн раз на момент подачи иска). Обсуждение расследования «способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка», считает истец: «Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией заявлений в правоохранительные органы ».

В иске Навального также говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т.д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд. Представитель Дерипаски говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск — о защите частной жизни истца. Также Навальный ссылается на апелляционное определение Мособлсуда от 21 апреля 2014 г. В нем суд, в частности, заявил, что интернет-сайты, содержащие недостоверные порочащие граждан или организации сведения, не относятся к тем материалам или информации, которые могут включаться в реестр запрещенных материалов, а Роскомнадзор не наделен полномочиями принимать решения в отношении таких сведений.