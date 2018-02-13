Ещё
Навальный подал в суд на Роскомнадзор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о планах Путина из-за болезни
Песков рассказал о планах Путина из-за болезни

Навальный подал в суд на Роскомнадзор 

Ведомости 1 час назад
Фото: Евгений Разумный / Ведомости
Политик Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор, который потребовал удалить с сайта Navalny.com информацию о расследовании про миллиардера Олега Дерипаску и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько. Иск подан в Таганский районный суд Москвы, «Ведомости» ознакомились с документом. Навальный требует признать действия Роскомнадзора незаконными и обязать исключить его страницы из реестра запрещенной информации.
В иске говорится, что 10 февраля Навальный получил уведомление от Роскомнадзора о том, что две страницы его сайта внесены в реестр запрещенной информации. В качестве основания было указано решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 9 февраля. В иске приводятся сведения из расследования Навального, в частности, что предположительно Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей ООО «Яхта-клуб Центр». Конечным бенефициаром этой компании является мать Олега Дерипаски — Валентина Петровна Дерипаска. «Безвозмездное пользование водным судном, принадлежащим на праве собственности юридическому лицу, является получением вознаграждения (дохода) в натуральной форме, не предусмотренного законодательством для члена правительства Российской Федерации», то есть взяткой, говорится в иске.
В Конвенции по правам человека говорится, что свобода на выражение мнения может быть ограничена, в частности, для защиты репутации или прав других лиц или предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально. Однако в этом расследовании такой информации нет. Расследование было проведено на основании открытых источников — книге Насти Рыбки «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», фотографий из Instagram и других открытых сведений, указано в иске.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда, информацию можно распространять без согласия гражданина при наличии публичного интереса. То есть гражданин является публичной фигурой, а обнародование информации является общественно значимым. «Расследование имело целью раскрыть факты коррупции со стороны должностного лица Правительства Российской Федерации», — говорится в иске. Тема представляет интерес для общества, указывает Навальный. Это подтверждается количеством публикаций в СМИ и количеством просмотров сюжета на Youtube (3,8 млн раз на момент подачи иска). Обсуждение расследования «способствует политическим дискуссиям, направлено на защиту правопорядка», считает истец: «Данный факт также подтверждается направлением Фондом борьбы с коррупцией заявлений в правоохранительные органы».
В иске Навального также говорится, что согласно закону об информации основанием для включения в реестр могут быть решения федеральных органов власти (в отношении информации о способах самоубийства, распространении наркотиков, детской порнографии и т.д.) и вступившее в законную силу решение суда. Страницы на Navalny.com такой информации не содержали, а вступившего в силу законного решения суда не было. Блокировка страниц на сайте Навального и в других СМИ стала обеспечительной мерой по иску Дерипаски к модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и ее «секс-тренеру» Александру Кириллову (Алекс Лесли). Соответствующее определение 9 февраля вынес Усть-Лабинский районный суд. Представитель Дерипаски говорил «Ведомостям», что дело рассматривается на закрытом заседании, так как иск — о защите частной жизни истца. Также Навальный ссылается на апелляционное определение Мособлсуда от 21 апреля 2014 г. В нем суд, в частности, заявил, что интернет-сайты, содержащие недостоверные порочащие граждан или организации сведения, не относятся к тем материалам или информации, которые могут включаться в реестр запрещенных материалов, а Роскомнадзор не наделен полномочиями принимать решения в отношении таких сведений.
Кроме Навального требования удалить информацию из новостей о расследовании получили «Медиазона», радио «Свобода», Znak.com, The Village, «Сноб», Newsru.com и даже журнал Maxim. Роскомнадзор также внес в реестр запрещенной информации 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube, они должны быть удалены до вечера 14 февраля. Поскольку не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube. В понедельник продюсер канала «Навальный Live» Оксана Баулина сообщила, что администрация YouTube и Google Russia направили им требование удалить сюжет от 8 февраля 2017 г., героями которого стали бизнесмен Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько.
Ведомости: последние новости
Песков рассказал о простуде Путина ВТБ снизил ставки по кредитам наличными Блок Меркель договорился с социал-демократами о формировании правящей коалиции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин ответил Памфиловой479
Экс-директор Shell наврал про дачу Путина66
Обзор зарубежных СМИ: G7 без России35
Россиян предупредили об угрозе ядерного заражения39
Ростуризм предупредил об опасности в Турции34
Видео
01:30
Панин вновь шокировал общественность
Шоу-бизнес
03:10
Бомбу пронесли с почтой: эксперты настаивают на взрыве Ан-148
Происшествия
00:14
Запаниковали: что произошло во «Внуково»
Происшествия
02:27
Пьяный таксист прокатил пассажира на крыше
Происшествия ДТП
06:44
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Происшествия
03:59
Грудинин ответил Памфиловой
Политика Выборы 2018
01:26
Адское пламя на трассе поглотило деревья и машины
Общество Происшествия
24:13
Клинцевичу нашли замену
Политика
00:19
Кабан с визгливым выводком прискакал в школу
Общество Происшествия
00:41
Дело DJ Smash расследует полиция
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение