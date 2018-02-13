Разводы и измены научились предсказывать

Психологи из США научились предсказывать разводы и измены

"Социальные сети и глобальная сеть сделали практически безграничными наши возможности по поиску альтернативных партнеров для ведения личной или семейной жизни. По этой причине нам крайне важно понимать то, что заставляет часть мужчин и женщин противостоять этому соблазну, а других — поддаваться ему", — заявил Джим Макналти (Jim McNulty) из университета Флориды в Таллахасси (США). Ученые из университета Флориды разработали простой психологический тест, который позволяет достаточно точно предсказать, изменят ли молодожены друг другу в ближайшие четыре года жизни, говорится в статье, опубликованной в Journal of Personality and Social Psychology.

Как отмечает Макналти, идея провести подобное исследование появилась у его команды после того, как он обратил внимание на ужасающую статистику по разводам в США — сегодня, по словам психолога, каждая вторая семейная пара распадается через несколько лет брака.

Пытаясь понять, почему это происходит, Макналти и его коллеги собрали группу из трех сотен парней и девушек, недавно ставших супругами, за жизнью которых ученые следили на протяжении последующих 3,5 лет.

За это время часть пар успела распасться, а другие половинки находились в натянутых отношениях из-за измен, что позволило ученым понять, какие биологические и психологические факторы негативно влияют на крепость семейных уз.

Как оказалось, вероятность их распада зависела от одной неочевидной, но очень простой вещи — того, как сильно привлекали и парней, и девушек симпатичные лица незнакомых людей. К примеру, молодожены, долго смотревшие на фотографии привлекательных мужчин и женщин, которые им показывали ученые, заметно чаще разрывали свои отношения в последующие годы, чем те семейные пары, которые тратили на эту процедуру чуть меньше времени.

Аналогичные тенденции проявлялись в субъективной оценке красоты незнакомых людей — чем менее красивыми казались эти фотографии молодоженам, тем реже они изменяли друг другу. Даже небольшие различия в реакции как отмечают психологи, очень сильно влияли на силу семейных связей, повышая или понижая вероятность их распада на несколько десятков процентов.

"Люди не всегда понимают, что они делают и зачем они это делают. Подобные процессы не требуют приложения каких-то усилий от человека и являются спонтанными, и на них может влиять биология или какие-то детские комплексы и впечатления", — объясняет психолог. Как подчеркивает Макналти, подобные различия появлялись не по вине самих добровольцев — они являются, по мнению ученых, следствием каких-то биологических различий в работе мозга и других частей тела человека. Иными словами, "сознательно" повысить вероятность измены или распада брака или же уменьшить ее в принципе нельзя.

Несмотря на невозможность исправить эти проблемы, подобные знания, как считает Макналти, могут помочь психологам подбирать правильные стратегии для борьбы с семейными трудностями, которые испытывают их клиенты.