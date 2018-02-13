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Стало известно о новых проблемах с Крымским мостом
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Украинские СМИ сообщили о «нестыковке» пролетов Крымского моста 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Как утверждают украинские СМИ, строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь — Фарватер».
Указанный участок находится в районе Керченского полуострова. Утверждается, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту, сообщает Lb.ua.
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В качестве доказательств приводятся фотографии из соцсетей, датированные 3 февраля и 10 февраля 2018 года.
Портал пишет, что ситуация может быть результатом технического просчета или проседания крайних опор в месте стыковки моста.
Между тем, 9 февраля строители Крымского моста сообщали, что за два года были построены основные конструктивы автодорожной части и более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда.
Строители также начали устройство железнодорожных пролетов Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.
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