Стало известно о новых проблемах с Крымским мостом

Украинские СМИ сообщили о «нестыковке» пролетов Крымского моста

Как утверждают украинские СМИ, строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в районе «Насыпь — Фарватер».

Указанный участок находится в районе Керченского полуострова. Утверждается, что расхождение составило около 2 метров в длину и около 1 метра в высоту, сообщает Lb.ua.

соцсети

соцсети

В качестве доказательств приводятся фотографии из соцсетей, датированные 3 февраля и 10 февраля 2018 года.

Портал пишет, что ситуация может быть результатом технического просчета или проседания крайних опор в месте стыковки моста.

Между тем, 9 февраля строители Крымского моста сообщали, что за два года были построены основные конструктивы автодорожной части и более чем наполовину выполнены работы по ключевым элементам железнодорожного проезда.

Строители также начали устройство железнодорожных пролетов Крымского моста на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.