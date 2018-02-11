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Рыбка объяснила «лайтовый троллинг»
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Рыбка назвала цель обвинения Дерипаски в изнасиловании 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: Instagram
Известная в светских кругах Анастасия Рыбка объяснила, зачем обвинила миллиардера Олега Дерипаску в изнасиловании.
>> Дерипаска подал в суд на Рыбку
Рыбка заявила радиостанции «Эхо Москвы», что не следует считать заявление об изнасиловании «шуткой». По ее словам, «в нашем высокоморальном обществе» появилась «мода» обвинять в изнасиловании «того молодого человека, с которым у тебя был секс».
«Я решила быть в стриме и сделать то же самое», — пояснила она, добавив, что обычно «вселиким судьей всех этих псевдоизнасилований» становится Андрей Малахов или движение MeToo, выступающего против сексуального насилия.
Тем, кто сомневается в ее словах, людям без сарказма и чувства юмора, считающим, что она после заявления об изнасиловании «дала заднюю», Рыбка посоветовала посмотреть на «всю ее предыдущую деятельность». Она напомнила, что выступила «с девочками» в поддержку Харви Вайнштейна — «вышли голые, с плакатами» к посольству США.
Рыбка подчеркнула, что знаки внимания, «сексуальные в том числе», которые мужчина проявляет по отношению к женщине — это нормально. Эрекцию она назвала «лучшим комплиментом со стороны мужчины».
Рыбка заявила, что «слава богу, наши мужчины занимаются сексом не друг с другом, не с животными».
Она извинилась за «лайтовый троллинг» MeToo и «всего остального».
«Я должна была это сделать, я просто не удержалась», — сказала Рыбка, подчеркнув, что «никакого изнасилования не было».
Она сказала, что ни Олег Дерипаска, ни и Сергей Приходько ей денег не предлагали.
Она также заявила, что не будет говорить о том, с кем «была на яхте», так как «не смотрела в паспорт некоторым людям», чтобы «сказать наверняка». Она подчеркнула, что все это не имело никакого отношения к ее цели — соблазнению Дерипаски, с которым она, по ее словам, «в отношениях больше года».
Рыбка заявила, что Дерипаска знал о ее книге, она «делала записи на диктофон» и селфи при бизнесмене. Про Приходько она сказала, что «не знает, кто это».
«Связывался ли со мной Алексей Навальный? Алексей Навальный связывается со мной очень косвенно: через СМИ, через Instagram, через все такое», — сказал она.
Напомним, автор пособия по соблазнению миллиардеров Анастасия Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании. Рыбка поблагодарила Навального за его публикацию «Секс-охотница разоблачает взяточника». Позднее она заявила, что ее слова об изнасиловании были фейком. Дерипаска подал на нее в суд.
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