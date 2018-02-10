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Масленица в Москве
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Масленица в Москве
Рамблер
3 часа назад
Фестиваль «Московская Масленица» в честь праздника блинов и солнца пройдет в столице с 9 по 18 февраля.
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На 25 площадках по всему городу гостей ждут яркие театрализованные представления, мастер-классы и традиционные масленичные забавы.
Фото:
РИА Новости
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Центральной темой праздника станет театр.
Фото:
РИА Новости
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Участники фестиваля "Московская масленица".
Фото:
РИА Новости
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Приготовление блинов на фестивале "Московская масленица".
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Комментарии
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Организаторы фестиваля "Московская Масленица" подготовили для гостей обширную развлекательную программу.
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