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Самая красивая профессия 

Газета.Ru 1 час назад
9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. Сегодня десятки тысяч людей ежедневно вручают себя в руки пилотов и бортпроводников.
1/10  Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь» (2002)
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2/10  Air France (Франция)
Фото:
3/10  Singapore Airlines (Сингапур)
Фото:
4/10  «Аэрофлот» (Российская Федерация)
Фото:
5/10  Kingfisher Airlines (Индия)
Фото:
6/10  Cathay Pacific (Гонконг)
Фото:
7/10  Emirates (Дубаи)
Фото:
8/10  Air Asia (Малайзия)
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9/10  Lufthansa (Германия)
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10/10  Thai Airways International (Таиланд)
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9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом стала линия «Москва — Нижний Новгород». Сегодня десятки тысяч людей ежедневно вручают себя в руки пилотов и бортпроводников, рассчитывая на то, что их доставят из пункта А в пункт B в добром здравии. «Газета.Ru» отдает дань мужеству и профессионализму тех, кто трудится в воздухе, заботясь о том, чтобы в полете нам было хорошо. Бортпроводник — нелегкая, но красивая профессия (впрочем, всегда хорошо выглядеть на работе — тоже нелегко). В каких авиакомпаниях служат самые привлекательные бортпроводницы — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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