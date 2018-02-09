Самая красивая профессия 

9 февраля 1923 года Совет Труда и Обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». Первым маршрутом стала линия «Москва — Нижний Новгород». Сегодня десятки тысяч людей ежедневно вручают себя в руки пилотов и бортпроводников, рассчитывая на то, что их доставят из пункта А в пункт B в добром здравии. «Газета.Ru» отдает дань мужеству и профессионализму тех, кто трудится в воздухе, заботясь о том, чтобы в полете нам было хорошо. Бортпроводник — нелегкая, но красивая профессия (впрочем, всегда хорошо выглядеть на работе — тоже нелегко). В каких авиакомпаниях служат самые привлекательные бортпроводницы — в фотогалерее «Газеты.Ru».