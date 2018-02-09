День рождения стриптиза

Стриптиз: 125 лет в истории

Сегодня, 9 февраля, исполняется ровно 125 лет с того момента, когда в мире впервые был показан стриптиз. Самые запоминающиеся фильмы, где интересно раздевались под музыку — в нашей галерее.

Это произошло вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.