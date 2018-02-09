День рождения стриптиза

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Стриптиз: 125 лет в истории 

Рамблер 3 часа назад
Сегодня, 9 февраля, исполняется ровно 125 лет с того момента, когда в мире впервые был показан стриптиз. Самые запоминающиеся фильмы, где интересно раздевались под музыку — в нашей галерее.
1/13  Деми Мур в одноименном фильме "Стриптиз"
Фото:
2/13  Натали Портман в фильме "Близость"
Фото:
3/13  Сальма Хайек в фильме «От заката до рассвета»
Фото:
4/13  Элизабет Беркли в фильме «Шоугёлз»
Фото:
5/13  Кадр из фильма "Танцы в «Голубой игуане»
Фото:
6/13  Танец Софи Лорен в фильме "Вчера, сегодня, завтра" (1963)
Фото:
7/13  Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»
Фото:
8/13  Ким Бейсингер в фильме «9 1/2 Недель»
Фото:
9/13  Мэттью МакКонахи в фильме «Супер Майк»
Фото:
10/13  Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня»
Фото:
11/13  Лолита Давидович в фильме «Блейз»
Фото:
12/13  Джоан Вудворд в фильме «Стриптизерша», 1963 год
Фото:
13/13  Пенелопа Крус в фильме "Девять"
Фото:
Это произошло вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.
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