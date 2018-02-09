День рождения стриптиза

Стриптиз: 125 лет в истории
Сегодня, 9 февраля, исполняется ровно 125 лет с того момента, когда в мире впервые был показан стриптиз. Самые запоминающиеся фильмы, где интересно раздевались под музыку — в нашей галерее.
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Деми Мур в одноименном фильме "Стриптиз"
Фото:
Castle Rock
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Натали Портман в фильме "Близость"
Фото:
Columbia Pictures,
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Сальма Хайек в фильме «От заката до рассвета»
Фото:
Dimension Films
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Элизабет Беркли в фильме «Шоугёлз»
Фото:
Carolco Pictures
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Кадр из фильма "Танцы в «Голубой игуане»
Фото:
Lionsgate Entertainment Corporation
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Танец Софи Лорен в фильме "Вчера, сегодня, завтра" (1963)
Фото:
Compagnia Cinematografica Champion
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Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»
Фото:
Киностудия «Мосфильм»
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Ким Бейсингер в фильме «9 1/2 Недель»
Фото:
Producers Sales Organization (PSO)
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Мэттью МакКонахи в фильме «Супер Майк»
Фото:
Warner Bros. Entertainment Inc.
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Линдси Лохан в фильме «Я знаю, кто убил меня»
Фото:
WKM Productions
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Лолита Давидович в фильме «Блейз»
Фото:
Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV
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Джоан Вудворд в фильме «Стриптизерша», 1963 год
Фото:
Jerry Wald Productions
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Пенелопа Крус в фильме "Девять"
Фото:
Lucamar Productions
Это произошло вечером 9 февраля 1893 года в известном парижском кабаре Мулен Руж. Всю одежду во время танца перед публикой сбросила с себя танцовщица красавица Мона. За непристойное поведение девушку арестовали и оштрафовали на 100 франков, что вызвало протест и беспорядки в столице Франции. С тех пор эту дату принято считать Днем рождения стриптиза.