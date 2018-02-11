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Всероссийский конкурс красоты выиграла омчанка
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Всероссийский конкурс красоты выиграла омчанка 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: chernyavskayaksss/ Instagram
В Петербурге прошел конкурс красоты «Ты уникальная».
Победительницей всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» стала 22-летняя жительница Омска Ксения Чернявская. Финал соревнования прошел в субботу вечером, в Санкт-Петербурге. В награду девушка получила автомобиль, пишет РИА Новости.
Звание «Мисс зрительских симпатий» жюри присудило Дарье Пахоменко из Воронежа. Титула вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Обеим девушкам организаторы конкурса девушкам подарили дизайнерскую одежду (шуба и платье).
Всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная» прошел в девятый раз. В этом году в нем приняли участие 55 девушек.
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