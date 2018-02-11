Всероссийский конкурс красоты выиграла омчанка

В Петербурге прошел конкурс красоты «Ты уникальная».

Победительницей всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» стала 22-летняя жительница Омска Ксения Чернявская. Финал соревнования прошел в субботу вечером, в Санкт-Петербурге. В награду девушка получила автомобиль, пишет РИА Новости

Звание «Мисс зрительских симпатий» жюри присудило Дарье Пахоменко из Воронежа. Титула вице-мисс конкурса удостоилась жительница Владивостока Алина Кациева. Обеим девушкам организаторы конкурса девушкам подарили дизайнерскую одежду (шуба и платье).

Всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная» прошел в девятый раз. В этом году в нем приняли участие 55 девушек.