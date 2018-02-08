Россиян могут обязать следить за иностранцами

Правительство РФ поддержало разработанный МВД проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и административный кодекс, согласно которым гражданам и компаниям под угрозой штрафа предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей и партнеров.

Так, приглашающая сторона обязаны будет следить за поведением зарубежного гостя, чтобы оно соответствовало цели визита, будь то туризм или деловая поездка, а также контролировать соблюдение сроков пребывания иностранца в России.