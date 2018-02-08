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Россиян могут обязать следить за иностранцами
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Россиян могут обязать следить за иностранцами 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ поддержало разработанный МВД проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и административный кодекс, согласно которым гражданам и компаниям под угрозой штрафа предстоит контролировать соблюдение целей и сроков визита своих иностранных гостей и партнеров.
Так, приглашающая сторона обязаны будет следить за поведением зарубежного гостя, чтобы оно соответствовало цели визита, будь то туризм или деловая поездка, а также контролировать соблюдение сроков пребывания иностранца в России.
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Как писала газета «Известия», за несоблюдение нормы предлагается ввести штрафные санкции: для физических лиц — от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.
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