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Найден новый способ убийства стресса
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В Сети набирает популярность новый способ борьбы со стрессом 

Рамблер 53 минуты назад
В борьбе со стрессом появилось новое средство, и это самое обычное мыло. Сотни тысяч людей по всему миру завороженно смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло.
1/10  В соцсетях набирает популярность новый интернет-феномен. Большое число пользователей репостит и ставит "лайки" под различными видео, на которых крупным планом заснят процесс нарезки мыла
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2/10  Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения
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3/10  Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками
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4/10  "Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", - отмечает автор портала Mashable, опубликовавший статью, посвященную новому интернет-тренду
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5/10  Среди популярных аккаунтов, посвященных теме "мылорезки", есть и несколько принадлежащих российским гражданам. Например, Instagram-профиль asmr_soap_princess, принадлежащий двум жительницам Санкт-Петербурга
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Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом — они смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло. О необычном феномене рассказал портал Mashable.
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