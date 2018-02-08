Найден новый способ убийства стресса

В соцсетях набирает популярность новый интернет-феномен. Большое число пользователей репостит и ставит "лайки" под различными видео, на которых крупным планом заснят процесс нарезки мыла

1/10 В соцсетях набирает популярность новый интернет-феномен. Большое число пользователей репостит и ставит "лайки" под различными видео, на которых крупным планом заснят процесс нарезки мыла

Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения

2/10 Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения

4/10 "Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", - отмечает автор портала Mashable, опубликовавший статью, посвященную новому интернет-тренду