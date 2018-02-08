Найден новый способ убийства стресса

В борьбе со стрессом появилось новое средство, и это самое обычное мыло. Сотни тысяч людей по всему миру завороженно смотрят видеоролики, в которых крупным планом нарезают мыло.
1/10 В соцсетях набирает популярность новый интернет-феномен. Большое число пользователей репостит и ставит "лайки" под различными видео, на которых крупным планом заснят процесс нарезки мыла
Фото:
Mashable
2/10 Такие клипы относятся к ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция) — феномену восприятия, при котором у человека от просмотра или прослушивания чего-либо возникают приятные ощущения
Фото:
instagram.com/asmr_soap_princess
3/10 Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками
Фото:
instagram.com/asmr_soap_princess
4/10 "Есть что-то завораживающее в том, как мыльные пряди скручиваются или расслаиваются под ножом, а сам кусок становится все меньше", - отмечает автор портала Mashable, опубликовавший статью, посвященную новому интернет-тренду
Фото:
instagram.com/asmr_soap_princess
5/10 Среди популярных аккаунтов, посвященных теме "мылорезки", есть и несколько принадлежащих российским гражданам. Например, Instagram-профиль asmr_soap_princess, принадлежащий двум жительницам Санкт-Петербурга