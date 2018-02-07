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Мрачная прелесть: Русская жизнь, как она есть
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Мрачная прелесть: Русская жизнь, как она есть 

Lenta.ru 1 час назад
Светлый взгляд одного из самых интересных современных фотографов-документалистов Дмитрия Маркова на тоску российской провинции — в галерее «Ленты.ру».
1/15  Чистополь
Фото:
2/15  Вышегород
Фото:
3/15  Кунгур
Фото:
4/15  Себеж
Фото:
5/15  Вытегра
Фото:
6/15  Псков
Фото:
7/15  Остров Ольхон
Фото:
8/15  Идрица
Фото:
9/15  Саратовский военный Краснознаменный институт ВВ МВД России
Фото:
10/15  Платишино
Фото:
11/15  Кострома
Фото:
12/15  Псков
Фото:
13/15  Псков
Фото:
14/15  Ревда. Детский спортклуб «Искра»
Фото:
15/15  Поселок Янтарный
Фото:
В московском Центре документальной фотографии Fotodoc открылась выставка одного из самых интересных современных фотографов-документалистов Дмитрия Маркова. Фотография никогда не была его профессией. Дмитрий — социальный работник, волонтер в детских психоневрологических интернатах и группах трудных подростков. Возможно, поэтому все его работы — искренний авторский взгляд на жизнь его героев — провинциальных, беспризорных, беспомощных, наивных. В его фотографиях — жизнь, которую замечают не все, и та, которую предпочитают не замечать.
«Некоторые мои сюжеты представляются зрителям тоскливыми, если не сказать откровенно мрачными, — пишет Дмитрий в своей фотокниге «Россия. #Черновик». — Я же наоборот — чувствую покой: когда эту тоску удается сформулировать в тексте или фотографии, мне кажется, ее становится меньше внутри меня».
Светлый взгляд Дмитрия Маркова на тоску российской провинции — в галерее «Ленты.ру».
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