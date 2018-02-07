Мрачная прелесть: Русская жизнь, как она есть

В московском Центре документальной фотографии Fotodoc открылась выставка одного из самых интересных современных фотографов-документалистов Дмитрия Маркова . Фотография никогда не была его профессией. Дмитрий — социальный работник, волонтер в детских психоневрологических интернатах и группах трудных подростков. Возможно, поэтому все его работы — искренний авторский взгляд на жизнь его героев — провинциальных, беспризорных, беспомощных, наивных. В его фотографиях — жизнь, которую замечают не все, и та, которую предпочитают не замечать.

«Некоторые мои сюжеты представляются зрителям тоскливыми, если не сказать откровенно мрачными, — пишет Дмитрий в своей фотокниге «Россия. #Черновик». — Я же наоборот — чувствую покой: когда эту тоску удается сформулировать в тексте или фотографии, мне кажется, ее становится меньше внутри меня».