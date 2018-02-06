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Тело погибшего в Сирии летчика доставлено в РФ
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СМИ: тело летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии, доставлено в Россию 

BFM.RU 4 часа назад
На подмосковный военный аэропорт Чкаловский было доставлено тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к администрации президента.
«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны.
«Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник РБК, близкий к администрации президента.
По словам еще одного источника РБК из частной разведывательно-аналитической компании, тело было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция.
Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту самолета майору Роману Филипову, который совершал облет зоны деэскалации, удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам, около населенного пункта Тель-Дебес. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен, подорвал гранату и погиб.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — «Джабхат ан-Нусра»; обе организации запрещены в России). Российские военные нанесли удар по району, откуда был сбит российский самолет, из высокоточного оружия, уничтожив 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».
Минобороны посмертно представило Филипова к званию Героя России. Кроме того, российское военное ведомство обратилось к Турции за помощью в деле возвращения обломков штурмовика Су-25.
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