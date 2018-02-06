Тело погибшего в Сирии летчика доставлено в РФ

СМИ: тело летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии, доставлено в Россию

«Вместе с телом доставлена часть обломков сбитого штурмовика», — сказал собеседник РБК из Минобороны. На подмосковный военный аэропорт Чкаловский было доставлено тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова . Об этом РБК сообщил источник в Минобороны и подтвердил источник, близкий к администрации президента.

«Идет оповещение родственников о том, что тело возвращено в Россию», — сказал источник РБК , близкий к администрации президента

По словам еще одного источника РБК из частной разведывательно-аналитической компании, тело было привезено в Москву 5 февраля, посредником в получении тела выступила Турция.

Штурмовик Су-25 был сбит боевиками в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Пилоту самолета майору Роману Филипову, который совершал облет зоны деэскалации, удалось катапультироваться, однако при приземлении он оказался на территории, подконтрольной террористам, около населенного пункта Тель-Дебес. Филипов вступил в бой с боевиками, однако был окружен, подорвал гранату и погиб.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Хайет Тахрир аш-Шам» (прежнее название — « Джабхат ан-Нусра »; обе организации запрещены в России). Российские военные нанесли удар по району, откуда был сбит российский самолет, из высокоточного оружия, уничтожив 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».