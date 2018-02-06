Названо место концентрации российских маньяков

Бастрыкин напомнил, что полтора года назад был внесен закон о декриминализации побоев и СКР выступил против этой инициативы.

«Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — добавил глава следственного ведомства.

Теперь, по его словам, следует вернутся к этой теме.

Загрузка… В декабре прошлого года сообщалось, что жительница Серпухова, у которой муж отрубил кисти рук, ранее обращалась в полицию по факту физического насилия и угроз от супруга, но участковый только провел с ним профилактическую беседу по телефону.