Ещё
Названо место концентрации российских маньяков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо место концентрации российских маньяков 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Российские правоохранительные органы побороли маньяков, орудовавших на улицах, и «задушили уличную преступность против детей». Об этом заявил на ведомственной коллегии председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, передает «Интерфакс» во вторник, 6 февраля.
«Маньяков на улице уже нет, но они переместились в семьи, причем в приемные семьи», — отметил он.
Бастрыкин напомнил, что полтора года назад был внесен закон о декриминализации побоев и СКР выступил против этой инициативы.
«Исключили, я так понял, эту тему из уголовного законодательства? Вот, мы уже пожинаем насилие», — добавил глава следственного ведомства.
Теперь, по его словам, следует вернутся к этой теме.
В декабре прошлого года сообщалось, что жительница Серпухова, у которой муж отрубил кисти рук, ранее обращалась в полицию по факту физического насилия и угроз от супруга, но участковый только провел с ним профилактическую беседу по телефону.
В феврале 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Согласно документу, такое деяние, совершенное впервые, будет расцениваться как административное правонарушение. А в случае рецидива — уже как уголовное преступление. Побоями считаются действия причинившие боль, но не повлекшие расстройство здоровья или утрату трудоспособности.
Lenta.ru: последние новости
Россиянка спустя 40 лет заметила пропажу мужа Пенсионер поселил у себя дома 300 кошек Родители придумали ребенку рак мозга и заработали на этом
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25428
Украина приступила к реинтеграции Донбасса258
Россию лишили ракетных кораблей104
В Москве задержан фетишист из Турции40
Уолл-стрит в панике319
Видео
00:36
МИД выступил с предупреждением к россиянам
Общество Политика
00:11
Цымбалюк-Романовская решила засудить Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:32
Поезд МЦК проехал сквозь лавину снега и остался цел
Новости Москвы
01:47
«Кто еще должен был плевать ей в лицо?»
Шоу-бизнес Статьи
00:47
Загадочных военных увидели в Идлибе после атаки на Су-25
Армия Ближний Восток
00:24
Атаку «ожившего» волка на охотника сняли на видео
Происшествия
00:58
Экстремал прокатился на горных лыжах по столице
Новости Москвы
00:28
«Самое неловкое видео» из жизни Трампа насмешило соцсети
В мире США
01:36
Россиянка готовится к полету на Марс. В один конец
Наука и техника Статьи
01:30
Погибший пилот Су-25 получил звание Героя России
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение