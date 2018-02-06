Россиянам запретили мочить манту

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на церемонии вручения премии «За верность науке» в Министерстве образования и науки призвал россиян не мочить место пробы на туберкулез (реакция Манту).
«Коллеги, не вздумайте мочить манту», — передает «Интерфакс» слова Онищенко, который вручал премию в номинации «Лучший проект в социальных сетях о науке».
Среди трех финалистов номинации значился Telegram-канал о медицине «Намочи манту». Награду он не получил, но после завершения церемонии Онищенко решил прокомментировать название канала.
Приз же из рук депутата получили авторы канала «Химия просто».
Напомним, в октябре 2017 года первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил ввести курс о нравственных основах семейной жизни перед венчанием и регистрацией брака и также выступил за изучение русского свода житейских правил ХVI века «Домострой».
Позже Онищенко сказал, почему россиянам не стоить ездить в экзотические страны на Новый год.