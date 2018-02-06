Враскорячку у Кремля. Тайны лучших советских манекенщиц 

1/25 Валентина Яшина царила на подиуме 50-60-х, за границей её называли «советской Гретой Гарбо», а в СССР по её фигуре шились вещи для масс. В ту эпоху, в отличие от нынешней, демонстрировалась одежда всех стандартных размеров – от 42 до 50-х – и мода для разных возрастов, так что она участвовала в показах и журнальных съёмках до 65 лет anews.com Фото:

2/25 Но её попытки модничать в повседневной жизни вызывали неприятие. Однажды прохожие отчитали её за «непристойный» брючный костюм и накрашенные губы. Валентина вернулась домой в слезах, а вскоре в журнале «Советская женщина» от имени простой работницы напечатали призыв «быть скромнее», отказаться от духов, косметики и «вредной зарубежной моды» anews.com Фото:

3/25 Яшина была женой художника Николая Малахова, который умер в начале 90-х, оставив после себя большую квартиру и мастерскую в самом центре Москвы, а также картины, оцененные в 5 млн долларов. В нулевые на российском телевидении стали бурно обсуждать, почему при таком богатом наследстве Валентина жила сначала в коммуналке, затем на даче, и подрабатывала в собственном подъезде уборщицей anews.com Фото:

4/25 Часть её родни и близкие знакомые винили сына и внука в том, что они цинично обобрали её и бросили в одиночестве. Сама Яшина, впрочем, не высказывала никаких претензий: «Живу на даче, дышу природой. Мне нравится, я не страдаю, не чувствую, что что-то потеряла» Фото: 1tv.ru

5/25 Её смерть в 2007 году тоже вызвала массу домыслов. Яшина сохраняла красоту до последнего дня, но на церемонии прощания гроб оставался закрытым. По одной версии, тело женщины, забытой собственными наследниками, нашли в дачном доме только через несколько дней. Но ее внук утверждает, будто тело забыли заморозить в морге. Но ни сына, ни внука Яшиной на похоронах не было anews.com Фото:

6/25 Лёка (Леокадия) Миронова. В СССР она была дочерью «врага народа» (отца арестовали в 50-е как потомка дворянского рода), а на Западе её считали ярчайшей звездой наравне с балериной Майей Плисецкой и олимпийским чемпионом-легкоатлетом Валерием Брумелем. Её знали за границей, хотя она была невыездной, и называли «русской Одри Хепберн» anews.com Фото:

7/25 Иностранцы умоляли советское руководство отпустить Лёку на парад лучших манекенщиц мира в Нью-Йорке и Лондоне и предлагали баснословный для тогдашних реалий контракт – 2 тысячи долларов в час. Но это категорически не вписывалось в стандарты советской морали, Миронова осталась на родине с зарплатой в 76 рублей anews.com Фото:

8/25 «Уборщицы получали 60. Но им при этом ещё и выдавали орудия труда – вёдра, тряпки, швабры. А мы всё покупали за свой счёт», - вспоминает она. При этом из косметики в СССР можно было купить разве что ленинградскую тушь-плевалку, а остальное девушки либо сами покупали из-за границей, экономя на 5-долларовых суточных, либо добывали в театральных гримёрках anews.com Фото:

9/25 В конце 60-х Миронова была вынуждена уволиться из Дома моделей из-за домогательств со стороны высокопоставленного чиновника, который требовал её к себе в «эскорт». У самой Лёки, одной из первых красавиц страны, личная жизнь так и не сложилась. Был неудачный брак с российским телережиссёром, а в 70-е случился роковой роман с литовским фотографом anews.com Фото:

10/25 Они были вместе два года, но пришлось расстаться из-за угроз прибалтийских националистов, к которым принадлежала и его семья anews.com Фото:

11/25 С тех пор за 40 с лишним лет она больше не посмотрела ни на одного мужчину. Весной 2016-го в ток-шоу на ТВ Миронова поделилась: «Я с 70-х лет неприкасаемая вообще. У меня не было отношений с кем бы то ни было. Я живу одна, да, я живу одна, и никого мне не надо» anews.com Фото:

12/25 Манекенщица Галя Миловская, слишком худая по советским меркам (42 кг при росте 170), считалась идеалом в мире западной моды. Она участвовала в советских выставках за рубежом, но когда её приглашали поработать с ведущими модельными агентствами, советские кураторы резко отказывали anews.com Фото:

13/25 В своё время влиятельная основательница агентства Ford Эйлин Форд даже послала в Москву запрос, подписанный самим президентом США Никсоном, но ответ был неизменным: «Это запрещено и точка. Вы что, с луны свалились?» anews.com Фото:

14/25 Американскому журналу Vogue потребовалось два года, чтобы добиться разрешения на съёмку Миловской в Кремле и на Красной площади. Позу девушки, сидящей с расставленными ногами спиной к Кремлю, сочли не просто вульгарной, а антисоветской anews.com Фото:

15/25 Миловская вспоминает, как её вызвали прямо к министру лёгкой промышленности. По наущению парторгов она оделась предельно скромно, даже хуже, чем одевались в то время самые простые советские работницы. А министр окинул её с головы до ног и язвительно спросил: «Что же вы не разлеглись на Красной площади?» anews.com Фото:

16/25 Потом её выставили из Щукинского училища как «морально падшую», когда руководители курса узнали её среди манекенщиц на показе купальников. А последней каплей стала фотосессия для итальянского журнала L'Espresso: мало того, что Галя представила неслыханно бесстыдное, по советским оценкам, новшество – боди-арт, так ещё материал вышел под заголовком «На прахе Сталина» anews.com Фото:

17/25 Карьера и мечты о будущем на родине рухнули в один миг. Миловской пришлось эмигрировать, сдав советский паспорт и отказавшись от гражданства. Это было в апреле 1974-го. Она вспоминает, что прощание с родными было как похороны, отъезд дался ей очень тяжело. При первой же возможности, в перестройку, она вернулась на родину, но только погостить anews.com Фото:

18/25 Уже больше 40 лет Галя Миловская живёт в Париже, она замужем за французским банкиром-миллионером. Окончив курсы кинорежиссуры в Сорбонне, она основала собственную продюсерскую компанию и сняла множество документальных фильмов anews.com Фото:

19/25 На фото: В 2009 году с организатором светских мероприятий Мишелем Суайе anews.com Фото:

20/25 Татьяна Шигаева (позже Михалкова) - «боттичеллиевская девушка», как её называл Слава Зайцев, была одной из немногих манекенщиц с высшим образованием (Институт иностранных языков им. Мориса Тореза) и потому за ней был особый контроль со стороны КГБ anews.com Фото:

21/25 Однажды, например, донесли, что она посетила ресторан с Никитой Михалковым, который ещё не был её мужем. Татьяна вспоминает, что и её вызывали на Лубянку, показывали фотографии гостей на приёмах в посольствах, где она тоже бывала, расспрашивали, кто есть кто. «Было, конечно, страшно, но все обходилось, слава богу», - говорит она anews.com Фото:

22/25 Многие СМИ сегодня утверждают, что Татьяна была «любимой манекенщицей» Зайцева. Но в 2000 году тот отозвался о ней не очень-то лестно: «Таня Михалкова всегда изображала девственницу. Я достаточно участвовал в её жизни. Приходилось разбираться с её первым мужем, который её избивал. Я к ней очень хорошо отношусь. Но она такая всегда была... в общем, наивная... anews.com Фото:

23/25 ...Непонятно, почему она сейчас решила заняться модой? Придумала какой-то „Русский силуэт“. Таня – великолепная домашняя хозяйка, воспитала прекрасных детей – это её дело. Но какое отношение она имеет к созданию моды, не имея ни профессии, ни навыков, ни элементарных знаний культуры одежды?» anews.com Фото: